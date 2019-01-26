"Tek adamlık vurgusunu üzerime almadım"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi yaşamı boyunca tek adamlık anlayışına karşı olduğunu ifade etti, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ‘tek adamlık’ vurgusunu üzerine alınmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

Akıncı, “Bizde tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum” dedi.

Statükonun devamını değil, Kıbrıs’ta çözüm istediklerini söyleyen Akıncı, bunun da BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandığını kaydetti.

Akınıcı, “Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle bazı konulardaki farklı görüşlere rağmen, bir kez daha çok seslilik ortamında bir araya gelerek, ortak paydalarımızın altını yeniden çizmemiz demokratik kültürümüzün güzel bir örneği olmuştur” şeklinde konuştu.

Akıncı’nın açıklaması şöyle: “Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile dün yaptığımız toplantılarda vardığımız mutabakatı önemsiyorum. Basın toplantısında da vurguladığım gibi statükonun devamını değil Kıbrıs’ta çözümü istiyoruz, bunun BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inanıyoruz. Siyasi eşitliğin vazgeçilmezimiz olduğunda, bundan sonra bir süreç başlayacaksa ucu açık ve takvimsiz olamayacağında da hemfikiriz. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerimizle bazı konulardaki farklı görüşlerimize rağmen, bir kez daha çok seslilik ortamında bir araya gelerek, ortak paydalarımızın altını yeniden çizmemiz demokratik kültürümüzün güzel bir örneği olmuştur. Siyasi yaşamım boyunca tek adamlık anlayışına karşı oldum. Kıbrıs Türk halkının yetkilendirdiği Cumhurbaşkanı olarak bugün de aynı demokratik anlayıştayım. Bu itibarla, Sayın Çavuşoğlu’nun çeşitli yorumlara neden olan GAÜ’deki konuşmasında yaptığı tek adamlık vurgusunu üzerime alınmam söz konusu bile olamaz. Bizde tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum. Rum lider farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda iki devletlilik, konfederasyon, gevşek federasyon ve desantralize federasyon gibi farklı çözüm modellerinden söz ediyor. Daha sonra ‘öyle demek istememiştim, onu kast etmemiştim’ dese de herkesin hafızasının aynı anda yanılması mümkün değildir. Artık kendi toplumu adına ne istediğini tutarlı ve net bir şekilde söylemeli, yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, yeni fikirleri varsa paylaşmalı ve bunları konuşmamıza fırsat vermelidir. Kıbrıs’ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modeli, bugün de seçenek olmaktan çıkmış değildir. Hatta kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir. Fakat Sayın Anastasiadis başka bir arayış içindeyse, bilmelidir ki bu model de siyasi eşitliği mutlak şekilde içerecektir.”