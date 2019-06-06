Tehlikeli sürüşü ele verdi

Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı A.K bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 2 Haziran’da saat 19.35 raddelerinde Ortaköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından DM 595 plakalı aracı ile tehlikeli sürüş yapan zanlı A.K’nin tehlikeli sürüş yapması üzerine takibe alındığını belirtti.

Polis takibi sırasında zanlının tasarrufunda bulunan ve sigara paketi içerisinde muhafaza ettiği yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi aracından dışarıya attığının tespit edildiğini ve aracın durdurularak zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ancak halen daha ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılamadığını belirterek, 1 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)