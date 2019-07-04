"Tehditlerin hiçbir anlamı yok"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin gelişmeleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Fatih sondaj gemisi personelini tutuklamaya yönelik girişim ve sondaj çalışması yapan şirketler hakkında başlatılan hukuki süreci değerlendirerek, "Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar. Atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar, geçmişte olduğu gibi." diye konuştu.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ve gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve BM nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda son derece rahatız. Attığımız tüm adımlar uluslararası hukuka uygundur. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde Türkiye'nin ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir." dedi.