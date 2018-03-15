‘Tehditle para isteme’ iddiası!...

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirdi, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla Park Palace isimli otel müşterisi O.E, A.İ, İ.A,Ş.S, U.B, N.C.H’nin kaldığı 306 ve 411 numaralı odalara operasyon düzenledi.

Ayşe GÜLER

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirdi, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla bir otelde müşteri olan O.E, A.İ, İ.A,Ş.S, U.B, N.C.H’nin kaldığı 306 ve 411 numaralı odalara operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda yastık kılıfı içerisine gizlenen 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis ekipleri, yaptığı geniş çaplı soruşturmada zanlılar ile birlikte toplamda 13 kişinin 2 ayrı tarihte Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini tespit etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, kumar oynamak için geldiklerini söyleyen zanlılar aleyhinde 2’şer gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, olayla ilgili 7 kişinin daha arandığını açıkladı.

6 ZANLI YARGI HUZURUNDA… Yapılan operasyonda yastık kılıfı içerisine gizlenen 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Olayla ilgili 7 kişi daha aranıyor.

Polis çavuşu tanık olarak dinlendi…

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, polis çavuşunu mahkemede tanık olarak dinletti.

Polis çavuşu yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları aktardı.

Otel odasına operasyon…

Polis çavuşu, 13 Mart tarihinde zanlıların iş yerlerinden tehditle para istedikleri yönünde bilgi almaları üzerine bir ekip oluşturulduğunu söyledi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Girne’de faaliyet gösteren Park Palace isimli otelde zanlıların kaldığı 306 ve 411 numaralı odalarda arama yapıldığını belirten polis çavuşu, 306 numaralı odanın yatak odasındaki yastık kılıfı içerisinde 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirdiklerini ifade etti.

2 ayrı tarihte, 13 kişi olarak geldiler…

Polis çavuşu, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını, yapılan araştırmada zanlıların 2 ayrı tarihte toplamda 13 kişi olarak Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Emare olarak alınarak tabancada gerekli tetkiklerin yapılacağını, aranan başka emarelerin de bulunduğunu söyleyen polis çavuşu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğine değindi.

Polis çavuşu, zanlıların yasal ihtara cevap vermediklerini, olayla ilgili gönüllü ifade vermediklerini dile getirerek, soruşturma kapsamında 6 zanlının da 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar: Kumar oynamaya geldik, kimseyi tehdit etmedik…

Mahkemede söz alan 6 zanlı da özet olarak Kıbrıs’ın kuzeyine kumar oynamak için 3 gün önce geldiklerini, eğlenmek için burada olduklarını söyleyerek, kimseyi ne tehdit ne de darp etmediklerini savundu.

Zanlılar, odada bulunan tabanca ile ilgili de bilgilerinin olmadığını, polis baskını öncesinde otel görevlilerinin odada temizlik yaptığını aktardı.

2’şer gün tutukluluk…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesut Mesutoğlu, 6 zanlının da 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.