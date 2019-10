Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kuzey Suriye’deki "Barış Pınarı Harekatı" hakkında yaptığı açıklama üzerine, siyasilerden art arda açıklama gelirken, toplum da bunu konuşuyor. Girneliler, iki toplumun yaşanmışlığının farklı olduğunu hatırlatarak, ağır eleştirilerin kutuplaşmaya yol açtığını vurguluyor.

Dila ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, savaş ve barışa dair sözleri, Türkiye’den gelen tepkiler ve Meclis’teki tartışmalar toplumun da odak noktası oldu.

YENİDÜZEN, Lefkoşa’dan sonra Girne’de de yurttaşların görüşlerini aldı. Girne sakinleri, Akıncı’nın açıklamasına ihtiyatlı yaklaşsa da eleştirilerin ölçülü olması gerektiğini söyledi. Tehdit ve hakaretlerin Kıbrıs Türk toplumunu üzdüğü gibi, toplumlar arasında da kutuplaşmaya yol açtığı söylendi.

Yurttaşlar, “Bizler savaş gördüğümüz için, Akıncı’nın ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Ancak böylesine gergin gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı profilindeki birinin bu açıklamayı yaparken, eleştiriye maruz kalacağını bilmeli” dedi.

Girneliler, iki toplum arasındaki ayrışmanın kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

Akıncı’nın seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Girne sakinleri, saygı çerçevesinde tartışılması gerektiğini belirtti.

Bülent Kaya: “Ağır eleştiriler, hakaretler ve tehditler asla kabul edilemez”

“Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın yaptığı açıklama, bana göre çok talihsiz oldu. Belki kendisine göre bir nedeni olabilir, önümüzdeki seçimler için zamanını iyi seçmiş olabilir. Kamuoyunun da doğru anladığını düşünüyorum. Tabii ki hepimiz barışı isteyen insanlarız. Hiçbirimiz savaş yanlısı değiliz. Ancak gergin günlerde bir Cumhurbaşkanı olarak böyle bir açıklama yapması talihsizce oldu. Tüm bunlara rağmen, Akıncı’ya yapılan ağır eleştiriler, hakaretler ve tehditler asla kabul edilemez. Herkes fikrini beyan ederken, saygısını korumak zorundadır. Türkiye’nin de, eleştirisini saygı çerçevesinde yapması gerekiyor çünkü söylenen sözler halkı üzebiliyor.”

Orhan Düzce: “Tehditkâr tavırlar, Kıbrıs Türk halkını üzer”

“Akıncı’nın yaptığı açıklamanın, zorlu günlerdeyken riskli bir söylem olduğunu düşünüyorum ve talihsizce buluyorum. Yapılan açıklamanın ardında, siyasilerden art arda açıklamalar gelmesi ile iyice gergin bir ortam yaratıldı ve bundan en çok insanlar zarar görür. İnsanlar Akıncı’yı eleştirirken, sarf ettiği sözlere de dikkat etmelidir. Tehditkar tavırlar, Kıbrıs Türk halkını üzer”

Gizem Doğan: “Erdoğan’ın verdiği tepki çok sertti”

“Savaşın her türlüsüne her zaman için karşıyız. Tabii ki her birey kendi fikrini beyan etmekte özgürdür. Ancak şöyle bir durum var ki, Türkiye KKTC’ye destek çıktığı için, buradan da aynısını bekliyor. Ben açıklamanın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak Erdoğan’ın verdiği tepki çok sertti. Ama Akıncı, KKTC halkının oy çoğunluğu ile seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanı ve bizim ülkemiz Türkiye’nin de buna saygı göstermesi gerekir. Bu sert tepkilerin, Kıbrıs’ta yaşayan halkı yıprattığını düşünüyorum.”

Sami Ölmez: “İki toplumun yaşanmışlıkları farklı”

“Kıbrıs’ın şu anda bulunduğu durum ile Türkiye’nin Suriye sınırı ile bulunduğu durumun aynı olduğuna inanmıyorum. Kıbrıs’ta halk, kuzeye de güneye de gidebiliyor, çatışma ve şiddet olayları yaşanmıyor. Ancak Türkiye’nin sınırında ciddi çatışmalar yaşanırken, Türkiye’nin kendisini savunmaması beklenemezdi. Türkiye’de yıllardır terör olaylarının ardı kesilmiyor. Bu sebeple Akıncı’nın açıklamasını Türkiye olumlu olarak algılayamadı çünkü iki toplumun yaşanmışlıkları farklı”

Ahmet Kofalı: “İki toplumu da anlamak gerek”

“Kıbrıslı bir genç olarak bu olayı farklı yorumluyorum. Biz, savaş görmüş insanlarız, ailelerimiz bize hala anlatır, bu sebeple Akıncı’nın ne demek istediğini, bunun insanlara nasıl acı verdiğini söylediğini anlayabiliyoruz. Bu sebeple olaya bu şekilde bakılmalıydı. Amacımız ayrım yaratmak değil ki, Türkiye’den gelen askerimiz de öldü, bizler de öldük Rumlar da. Tabii ki akan su değil kan. Biz bunu biliyoruz, yaşadık. Benim için bir insanın canı bayraktan önemlidir. Ancak bu tamamen yanlış anlaşıldı ve ortam çok gerildi. Ancak biraz daha iki toplumu da anlamak gerek”

Muzaffer Aydın: “Talihsiz bir açıklama, tüm toplumu gerdi”

“Akıncı’nın bir Cumhurbaşkanı olarak sözlerini daha iyi seçmesi gerektiğini, kullandığı cümlelerin nereye ulaşacağını iyi seçmesi gerekiyordu. Talihsiz bir açıklama, tüm toplumu gerdi. Bugün Türkiye’nin zayıflamasının, KKTC’ye ne gibi bir katkısı olacak? Hiçbir şey. Destek belirtmese bile, hassas noktalara dokunmamalıydı. Çünkü şimdi iki toplum da zarar görüyor.”

Vedat Çavdar: “Ayrışma ve kutuplaşmaya neden oldu”

“Akıncı’nın açıklamasına, hem destek hem tepki geldi. Ancak en büyük zararı toplum görüyor. Çünkü ayrışma ve kutuplaşmaya neden oldu. Ancak böyle bir zamanda, yapılması gereken son şeydi bu. Umarım insanlar da buna yer vermez.”