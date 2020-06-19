TED’li küçükler Eylül’de ortaokullu olacak

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Salonu'nda dün pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleşen tören, öğrencilerin sahneye davet edilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlkokul Müdür Yardımcısı Mehmet Hacıelmaz törende yaptığı konuşmada, öğrencileri büyük bir birikimle ilkokuldan ortaokula uğurlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

5. sınıflar adına yapılan öğrenci konuşmasında Ela Aygün, kendilerini bugüne kadar yetiştiren ilkokul öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ederken, TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nde olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını aktardı. devir teslim töreni, 2 öğrencinin piyano resitali, eğitimdeki devamlılığı sembolize eden bayrak ve flama teatisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. (LHA)