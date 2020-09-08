‘TEDİRGİN’ EĞİTİM!

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Salgının görülmesi ile 10 Mart'ta kapanan okullarda ziller aylar sonra çaldı. Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların oryantasyon eğitimi dün başladı. Hem kamu okullarında hem de özel okullarda öğrenciler tedbirler çerçevesinde okullara alındı. Bazı okullar ise hiçbir öğrencinin okula gelmediği için eğitime başlamadığını duyurdu.

Okula giden öğrenciler kapıda ateşleri ölçülerek içeri alındı, velilerin okula girişine izin verilmedi. Bazı özel okullarda ise veliler çocuğunu sınıf kapısına kadar götürüp öğretmenine teslim etti.

Okullara girişte hem veliler hem de çocuklar maske kullanımına özen gösterdi. Okula giriş yapan herkesin ateşi ölçüldü, dezenfektan kullanıldı.

Okullara girişler ve çıkışlar kapısı farklı noktalardan yapıldı, çocuğunu okula teslim eden veli, çıkış için ayrı kapıya yöneldi.

Tüm okullarda, sınıflardaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden oluşturuldu.

Bahçedeki cıvıltılar sustu…

‘Sağlık ve eğitim arasında kaldık’ diyen ailelerin gerginliği, çocukların ilk gün heyecanını bastıramadı. Buna karşın salgın kapsamında alınan bazı tedbirler, okul bahçesindeki çocuk cıvıltılarını susturdu... Okul bahçesinde ortak kullanım alanı olan oyun alanları güvenlik bantlarıyla donatıldı, ilk ders zili öncesi cıvıl cıvıl olması gereken bahçelere derin bir sessizlik hâkim oldu.

Okula gelip oyun parklarının güvenlik bantlarıyla kapatıldığını gören çocuklar adeta hüsrana uğradı.

Çocukların bu durumu yürekleri burktu…

Seyreltilmiş eğitimden haber yok…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT Muhabirine dün yaptığı açıklamada, daha önce verilen karar doğrultusunda anaokulu ile ilkokul birinci ve ikinci sınıfların oryantasyon eğitimine dün başlandığını söyledi. Hatırlanacağı üzere uzaktan eğitim modeliyle öğrencilerin, 1 Eylül’den 14 Eylül’e kadar internet üzerinden uzaktan eğitim göreceği açıklanmış, ardından bunun özellikle anaokulu ile ilkokul 1. ve 2. sınıflar için uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu sınıfların yüz yüze eğitimi bir hafta erkene çekilmişti.

Yüz yüze eğitimin ise seyreltilmiş model ile verileceği, bu süreçte öğrencilerin bir gün arayla okula gidecekleri ve sınıflarda en fazla 20 öğrenci olacağı dile getirilmişti…

Çavuşoğlu 14 Eylül’den itibaren ise hastalığın seyrine ve rastgele test sonuçlarına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasının planlandığını kaydetmiş, akabinde bu yönde detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı.

Toplu etkinlikler rafa kalktı…

Salgından dolayı yapılan bir diğer değişiklik ise toplu olarak İstiklal Marşı’nın okunmasında yaşandı.

Pandemi gölgesinde çalan ilkokul ziliyle bazı okullardaki çocuklar her pazartesi toplu olarak okuduğu İstiklal Marşı ve Andımız'ı okumadan sınıflara girerek eğitim haftasına başladı.

Veliler tedirgin: “Karantina ve yüz yüze eğitim şart”

Anaokulu ile ilkokul 1. ve 2. sınıf çocukların online eğitime hazır olmadığını dile getiren birçok veli, yüz yüze eğitimden yana hemfikir…

Hem bireysel hem de toplumsal olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden veliler, “Biz çalışan insanlar olarak onların hem öğretmeni olup hem işe gidemiyoruz. Mümkün değil” şeklinde konuştu.

Okulların yeniden kapanması durumunda bu yılın ‘eğitime ara’ adında yapılmış sayılmaması gerektiğini ifade eden veliler, sınıf tekrarlarının olması gerektiğini anlattı.

Sendikaların ‘çocuğunuzu okula göndermeyin çağrısına’ uymadığını dile getiren bazı veliler ise bunun çözüm olmadığını savundu.

Birçok veli, hükümetin ülkeye girişlerde derhal karantina uygulaması getirmesi gerektiğini belirtirken, bazıları, bu girişlerin geçici bir süreliğine de olsa toptan durdurulması gerektiğini savundu.



Eğitimin ilk gününde okul bahçesinde duygusal anlar yaşandı… Bazı öğretmen ve çocukların işaret diliyle kucaklaştığı anlar fotoğraf karesine yansıdı.



Ortak kullanımda olduğu için kapatılan oyun parkaları ise çocukları büyük hüsrana uğrattı…



Sınıflarda sosyal mesafe kuralına büyük önem verildi.

ÖZEL OKUL VELİLERİ NE DEDİ?

Levent Koleji velisi Fide Kürşat:

“Ya yüz yüze eğitim, ya eğitime 1 yıl ara!” FOTO YOK!!!

Levent Koleji velisi Fide Kürşat; örgün eğitim devam etmeli dedi. Ana okul, 1. ve 2. Sınıf çocukların online eğitime hazır olmadıklarını dile getirdi. “Ben örgün eğitimin yüz yüze devam etmesinden yanayım. Evet, Covid-19 salgını ciddi tedbirler alınması gereken bir salgın. Ancak yüz yüze eğitime engel teşkil etmemesi için hem aileler olarak, hem bakanlık olarak, herkesin gerekli tedbir ve sorumlulukları alması lazım” diyen Kürşat; “Covid-19 ile yaşamayı öğrenmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Benim oğlum, ikinci sınıf öğrencisi. Şu anda online eğitime hazır değil. Biz çalışan insanlar olarak onların hem öğretmeni olup hem işe gidemiyoruz. Mümkün değil. Covid-19 ile yaşamayı öğrenip, eğitime ya bir yıl tamamen ara vermeliyiz ya da örgün eğitim yüz yüze devam etmeli. Öğretmenler Sendikası’nın ‘göndermeyin’ çağrısına uymadık. Bugün çocuğumuzu okula getirdik. Çünkü eğitim devamlılık ister”

“Fırsat eşitliği yok”

Kürşat; özel okullarla birlikte devlet okullarda da eğitimin başladığını hatırlatarak fırsat eşitliğine değindi. Devlet okulları için kolların sıvanması gerektiğini belirtti. “Hükümetin bu yöndeki politikalarını daha iyi revize etmesini bekliyoruz. Okullar açıldı. Bizim çocuğumuz özel okulda ama bugün devlet okullarında ne olacağı belli değil. Fırsat eşitliği yok” diyen Kürşat, hükümeti bu konuda hassas olmaya davet etti.

Levent Koleji Velisi Elif Güzel:

“Evden eğitim çok zor” FOTO YOK!!!

Dünya çapında yaşanan covid-19 salgını nedeni ile herkes gibi endişeli olduklarını dile getiren Levent Koleji velisi Elif Güzel; “Okulumuzun tedbirlerini tam olarak aldığını düşünüyorum. Dilerim bir sıkıntı yaşamayız. Bunu temenni etmekten başka bir çaremiz yok” şeklinde konuştu.

“Evden eğitim çocuklar için çok zor. Okul kapanırsa bu seneyi de ‘off’ geçireceğiz. Elimizden geleni yapsak da, okul desteklese dahi; evde anne baba olmadan eğitim çok zor. Çalışan anne babalar olarak çocuğa yardımcı olacak biri kalmıyor. Dilerim hiçbir sorun yaşamadan başlar ve devam ederiz” dedi.

YDİ Velisi Hüseyin Turan:

“Çocuklar mutlu, aileler tedirgin”

Yakındoğu İlkokulu velisi Hüseyin Turan, çocukların mutlu, velilerin ise endişeli olduğunu dile getirdi. “Aslında çocuklar çok heyecanlı ve çok mutlu. Mart ayından beri eğitim alamamanın, arkadaşlarından uzak durmanın, öğretmenlerini görememenin üzüntüsünü yaşıyorlardı. Bugünü heyecanla, iple çektiler Kendi kızımdan biliyorum. Çocuklar mutlu ama aileler biraz tedirgin” şeklinde konuştu.

Çocukların bu dönemde eğitimlerinden geri kaldıklarını ifade eden Turan; “Tedirginliğe rağmen artık eğitimin de kaçınılmaz. Uzak kalmalarından dolayı eğitimden de geri kaldılar. Bu nedenle okul yönetimi gayet ciddi, gerekli tüm önlemleri en ufak ayrıntısına kadar düşünerek, çocukları gerekli kurallar çerçevesinde; hijyen olsun, sınıftaki oturma düzeni olsun, hatta kantinden yiyecek içecek alınmaması yönünden olsun önlemler almış. Okul yönetimi içecekleri suya kadar, kendi görevlendirdiği arkadaşlar yardımı ile çocukların su ihtiyaçlarını gidermeyi de planlamış. Gayet güzel. İnşallah bu tedirginliğimizi atlatacağız” dedi.

Turan, “Biz insanlar, hiçbir kurala uymuyoruz. Kural dışı hareket ediyoruz. Günün sonunda bu kuralları koyanları da kötülüyoruz. Ahkâm kesiyoruz. Ancak önce bireysel anlamda kendi görevlerimizi yerine getirirsek, inanıyorum ki hiçbir bulaş olmayacaktır” şeklinde konuştu.

YDİ Velisi Aysun Ercan:

“Bu yaş grubu ile uzaktan eğitim mümkün değil”

YDİ velilerinden Aysu Ercan, her veli gibi kendilerinin de tedirginlik yaşadığını ancak bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını ifade etti. Birinci ve ikinci sınıfa giden öğrenciler için evde eğitimin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ercan; “Tedirginiz ama yapılabilecek hiçbir şey yok. Er ya da geç bunu yaşayacağız. 1. ve 2. sınıflar, evde kesinlikle konsantre olamıyor. Nenelerde dedelerde kalanlar var. Onlar ne kadar ilgilenebilecek? Uzaktan mümkün değil olmazdı bu yaş grubu ile. Ancak sınıf sayıları 10 ile sınırlandırılırsa daha faydalı olabilir. Çok daha sağlıklı olur” şeklinde konuştu.

YDİ Velisi Birşen Günser:

“Okuldan yana hiçbir kaygım yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Birşen Günser; okula olan güvenlerini dile getirdi. Okuldan yana kaygısı olmadığını ifade eden Günser; “Açıkçası Yakın Doğu’nun bütün önlemleri aldığını düşünüyorum. İçim rahat. İnşallah güzel bir yıl geçireceğiz. Okuldan yana hiçbir kaygım yok. Ancak devlet büyüklerinin bu uçaklara bir çözüm bulması ve girişlerin karantinalı olması lazım” ifadelerini kullandı.

YDİ Velisi Tümay Şişik:

“Sendikaların çağrısı tedirginliği arttırdı”

Virüs ve salgın nedeni ile endişeli olan Tümay Şişik; eğitim ve sağlık arasında kaldıklarını ifade etti. Sağlığı her şeyin önüne koymak gerektiğini söyleyen Şişik, eğitimin de daha fazla göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı. “Biraz tedirginlik var tabi. Virüsten dolayı tedirginliğimiz var. Ama çocuğumuzun eğitimini de düşünmek zorundayız. Eğitim ve sağlık arasında kaldık. Tabi ki sağlık her şeyden önemlidir. Çocuklarımızı tabi ki korumamız gerekir. Ama bir şekilde hayat da devam ediyor. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık” dedi.

Çocuklarını hijyen konusunda uyardıklarını ifade eden Şişik; “Maske kullanımı, dezenfekte yapması gibi konularda çocuğumuzu uyardık. Yakın temasta bulunmamasını söyledik ama çocuk daha ikinci sınıfa gidiyor. Bence bu yaş grubu için evde eğitim mümkün değildi. Bunu da denediler aslında. Öğretmen orada bir şey anlatıyor, çocuk orada başka bir şeyle ilgileniyor… Yüz yüze eğitim gibi olamadı” şeklinde konuştu.

Aile olarak ellerinden gelen her önlemi aldıklarını belirten Şişik; “Sendikaların ‘çocuklarınızı okula göndermeyin’ çağrısında bulunması tedirginliği arttırdı. Aile olarak biz elimizden geleni yaptık, her türlü önlemi aldık. Devletin daha önceden bir adım atması gerekirdi. Giriş çıkışlardan önce ülkemiz tertemizdi. Önlemi almıştık. Devletin karantinaları devam ettirmesi gerekirdi. Geleni hemen içeri almaması gerekirdi. Gelenlerin en az bir hafta-on gün karantinada kalması gerekirdi. Şimdi, bunu yapmaya başladılar. Ancak bence iş işten geçti” ifadelerini kullandı.

YDİ Velisi Emine Hoca:

“Okulların açılmasını bekliyorduk, uzaktan eğitimi başaramadık”

Emine Hoca, sendikaların çağrısı ile arada kaldıklarını dile getirirken, küçük yaş gruplarındaki çocuklar için uzaktan eğitimin zorluklarına dikkat çekti. “Okulların açılmasını bekliyorduk. Önlemler alınarak açılması gerekiyordu artık ama tabi tedirginlik de var. Uzaktan eğitimi biz başaramadık. Okumayı sökme, öğrenme dönemi idi, pandemi başladı. Zaten bir yarım kalmışlık vardı, üstüne de online eğitim ile olmadı. Dün sendikaların ‘çocuklarınızı okula göndermeyin’ çağrısını duyunca gönderelim mi göndermeyelim mi diye düşündük” şeklinde konuşan Hoca; “İzolasyonu biraz daha sıklaştırmamız gerek bu dönemde. Gelişlerin sınırlandırılması, hatta bir müddet gelişlere ara verilmesi gerek. Çünkü vakalar artmış durumda ve çok yakında yetersiz kalacağız” ifadelerini kullandı.

Necat British Collage Velisi Tahir Hürelli:

“Herkeste tedirginlik var”

Okula torununu getiren Necat British velisi Tahir Hürelli, bu dönemde herkesin tedirgin olduğunu ifade etti. Çocukları da eğitimci olduğu için online eğitim dönemini daha kolay atlattıklarını ile getiren Hürelli; “Sadece bizde değil, herkeste tedirginlik var. Olabildiğince korunmaya çalışıyoruz. Devletimizin yapması gerekenler var. En azından halkta bir inanç oluşturmaları için… Öncelik devlette. Ondan sonra topluma sıra gelecek” şeklinde konuştu.

Girne’de de tedbirli başladı

Girne 23 Nisan İlkokulu ve Girne Maarif Ana Okulu’nda da tüm tedbirlerin alındığı gözlemlendi. Okula girişlerde dezenfekte ilacı kullanıldı, çocukların ateşi ölçüldü ve öğrencilerin ailesinden sadece bir kişi, çocuğunu yerleştirmek için içeriye girebildi. Okula giriş ve çıkışların ayrı kapıdan yapılması da dikkat çekti. Sınıf düzenleri sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde düzenlendi. Bazı aileler de çocuklarını dışarıda bekledi. YENİDÜZEN’e konuşan Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun R. Yağız, ailelere çocuklarını okula gönül rahatlığıyla göndermesi için çağrıda bulundu.

Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun R. Yağız:

“Aileler çocuklarını rahatlıkla okula yollayabilir”

Girne Maarif Anaokulu Okul Müdürü Coygun R. Yağız değerlendirme yaparak, okulda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını anlattı, ailelerin tedirginlik yaşaması için hiçbir sebebin olmadığını söyledi. Yağız; “İlk günümüz sorunsuz geçti. İlk gün olduğu için giriş ve çıkışlarımızı geniş bırakıyoruz. İnsanlarda doğal olarak bir tedirginlik var ama biz okul olarak çok ciddi önlemler aldık. Sonuçta sonsuza dek kapalı kalamazdık. Bir yerden başlamamız lazımdı. Biz okulumuzda gerekli sağlık tedbirlerinin alınması için büyük bir titizlikle çalıştık. Dezenfekte ilaçları ve benzeri şeyler için büyük bütçe kullandık. Amacımız; okuldan dolayı bir bulaşın yaşanmamasıdır. Normalde sınıflarımız 20-22 civarındaydı. Bu yıl öğrenciler A ve B Grubu olarak ikiye ayrıldı ve 10’ar kişilik sınıflar halinde derslerimizi yapacağız. Bu hafta A Grubu öğrencileri Pazartesi, Çarşamba, Cuma, B Grubu öğrencileri de Salı ve Perşembe günleri gelecek. Gelecek hafta bu programın tam tersi olacak ve dönüşümlü olarak bu süreçte çocuklarımız güvenli bir şekilde eğitim görecek. Ben bizim okulumuz için konuşuyorum ama eminim ki, şu anda her okul bu önlemleri aldı. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor, giriş çıkışlarda sağlık açısından sıkı denetim yapılıyor, okul son derece sağlığa uygun durumda. Ailelerimiz çocuklarını okula rahatlıkla yollayabilirler” ifadelerini kullandı.

Veliler ne dedi?

Sümran Taşer: “Gerekli tedbirler alındığı takdirde bir sıkıntı yok”

“Buraya gelirken içimde bir tedirginliğim vardı. Hem biz gerekli tedbirleri aldık, hem de okul aldı. Çocuklar için artık bir adım atmak şarttı, çünkü eğitim de günün sonunda çok önemli. Gerekli tedbirler alındığı takdirde bence hem sağlık, hem de eğitim açısından bir sıkıntı yok.”

Esra Akkan: “Gerekli tedbirler zaten alındı, bu ortamda okullar açılabilir”

“İçimizde bir tedirginlik var ama bence yeteri kadar tedbir zaten alındı. Sağlık açısından gerekli denetimler yapılıyor, sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Böyle bir ortamda eğitim başlamayacaksa ne zaman başlayacak? Şu anda okulun açılmamasını önleyecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ortamda, bu tedbirlerle okullar açılabilir.”

Gökhan Akoğlu: “Eğitim konusunda bir olumsuzluk yok”

“Sağlık açısından elbette ki bir tedirginliğimiz var. Herkes korkuyor ama bununla da yaşamaya alışmamız lazım. Okulda da zaten yeterli tedbirler alındı. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda içeriye alınıp, öğrenim görüyor. Bence eğitim konusunda bir olumsuzluk yok.”

Lale Demirtaş: “Böyle bir ortamda okulların açılması doğru bir karar”

“Küçük çocuklar için uzaktan eğitim olmaz. O çocuklar uzaktan eğitimden bir şey öğrenemez. O yüzden bence böyle bir ortamda okulların açılması doğru bir karar. Gerekli tedbirler zaten alınıyor ve kurallara büyük bir titizlikle uyuluyor. Veliler bu konuda çok panik yapıyor. Çocuklarını okula yollamazlarsa o zaman denize de gitmesinler, restoranlara da, markete de. Çünkü oralarda okuldan daha fazla tedbir alınmıyor”

Funda Salcı: “Gerekli tedbirler alınmış, böyle bir ortamda niye çocuğumuzu okula yollamayalım?”

“Hem kendi sağlığımız, hem de çocuklarımızın sağlığı için tedirginiz ama unutulmamalı ki, bu sadece okulla ilgili bir konu değil. Okulda alınan tedbirleri gördükten sonra benim içim rahatladı. Böyle bir ortamda niye çocuğumuzu okula yollamayalım? Birimize virüs bulaşacaksa, bu virüs bir markette de, bir mağazada da, sokakta da bulaşabilir. Çocuklar zaten yetişkin insanlardan daha çok elini yıkıyor, daha çok maske takıyor. Bu çocuklar, yüz yüze eğitim görmezse, oyun oynamazsa, defterine yazı yazmazsa nasıl gelişecek?”



İki okulda da gerekli tedbirler alındı, temizlik konusunda hassas davranıldı.



Sınıflarda sosyal mesafe kuralına uyuldu, her sırada çapraz şekilde 1 öğrenci oturdu.

Kamu okullarında ‘kontrollü çıkış’

Lefkoşa’da birçok kamu ilkokulunda yüz yüze eğitimin ilk gününde, çocuklar okul çıkışı kalabalık oluşmaması adına farklı saatlerde çıkış yaptı.

Lefkoşa Şehit Ertuğrul İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 11.00 de tek tek okul kapısında velisine teslim edildi.

Lefkoşa Arabahmet İlkokulu’nda anaokulular 10.00 birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ise saat 12.40’da okuldan ayrıldı.

Veliler ne dedi?

Olga Haydowa: “Güvenmeye çalışıyoruz”

Evde bir takım hazırlıklar yaparak çocuğunu okula hazırladığını kaydeden Olga Haydowa hem okula hem bakanlığa güvenmek istediklerini söyledi.

Haydowa, “Kitaplarımızı geçtiğimiz hafta gelip aldık, az da olsa hazırlık yaptık. Evde gerekli uyarılarımızı yaptık, maskesini çıkarmaması, gerekli temizlik önlemlerini alması konusunda uyardık. Sabah okula getirdik, içeri alınmadık. Ateşi ölçüldü, öğretmeni teslim aldı. Güvenmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu yıl birinci sınıf oldu çocuğum, herkese sağlık dilerim. “

Cana Aydın: “Tereddütlü getirdim”

Çocuğu bu sene birinci sınıf olan Cana Aydın da çocuğunu okula tedirgin getirdiğini, kaçış yolları olmadığını, ciddi yaygın bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Aydın; “Çocuğumun bu yıl ilk senesi, sınıfların dezenfekte edildiğini öğrendik. Çocuğumuzun sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık, tereddütlü getirdim çünkü biz de ne yapacağımızı kestiremiyoruz. Kaçışımız yok, yaygın bir hastalıkla mücadele ediyoruz.”

Süreyya Günözger: “Getirip getirmemekte tereddüt ettim”

Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim tarihini açıkladıktan sonra evde yapılması gerekenleri çocuğuna anlattığını ifade eden Süreyya Günözger, okula kapısına kadar tereddütlü geldiklerini ve hiçbir şeyden emin olamadıklarını ifade etti.

Günözger, “Kapıdan verdik çocuğumuzu. Verip vermemekte de çok tereddüt ettim. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Birinci sınıf oldu. Kapıda ateş ölçüldü. Söz konusu eğitim olunca, eğitimden geri kalmasını istemedim. Kendimizi huzursuz hissediyoruz. Okul açık, göndermesek vicdanen rahat etmem. Ne yapacağımızı bilmiyorum.”

Emine Saçar: “İleriki günler gösterecek”

Çocuğuna her türlü bilgiyi verdiklerini ve okula öyle hazırladıklarını ifade eden Emine Saçar, “Günlerdir çocuğumu evde uyarıyorum, evde nasıl davranıyorsa okulda da öyle davranması için. Maskesini, dezenfektesini, sabununu her şeyini koyduk. Okula getirdik, şimdilik yorum yapmam doğru değil, ileriki günlerde göreceğiz.”

Sevgi Parlak: “Yaşadıkça göreceğiz”

Vakaların seyrinin hızla değiştiğini ifade eden Sevgi Parlak, bakanlığın çağrısı ile harekete geçtiklerini, her türlü önlemin hem kendileri hem de okul idaresi tarafından alındığını gözlemlediklerini kaydetti.

Parlak; “Yaşadıkça göreceğiz, vakaların seyri de önemli Eğitim Bakanlığının çağrısı üzerine harekete geçtik çocuğumuzu okula hazırladık.”

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ TAKİP ETTİ, FOTOĞRAFLADI, YAZDI…

Fehime ALASYA - Devrim DEMİR - Hüseyin ÖZBARIŞCI – Aygün Bahar ÖKMEN - Burçin AYBARS