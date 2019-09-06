TEDBİRSİZLİK, İŞ KAZASI, 1 AĞIR YARALI

Yol çalışması sırasında kamyon damperi yüksek gerilim hattına çarptı, 55 yaşındaki şoför Necdet Yalçın elektrik akımına kapılara ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaza, Karaoğlanoğlu'nda, bugün saat 11:30 sıralarında, Necdet Yalçın (E-55), kullanımında bulunan GT 519 plakalı kamyon ile yol çalışması yapıldığı sırada açık bırakılan kamyon damperinin yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılması ile meydana geldi.

Necdet Yalçın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayda elektrik telleri koparak, kamyona ait 9 adet lastik ise yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.