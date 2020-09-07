Tedbirli eğitim başladı

10 Mart'ta kapanan okullarda aylar sonra ilk zil çaldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların oryantasyon eğitimi bugün başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT Muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce verilen karar doğrultusunda anaokul, birinci ve ikinci sınıfların oryantasyon eğitimine bugün başlanacağını söyledi. Devlet ve özel okullarında öğrenciler tedbirler çerçevesinde okullara alınıyor.

Ertuğrul ilkokulu'nda öğrenciler kapıda ateşleri ölçülerek içeri alındı, velilerin okula girişine izin verilmedi.

Salgın, okul bahçesindeki çocuk cıvıltılarını da susturdu... Okul bahçesindeki parklar güvenlik bantlarıyla donatıldı, ilk ders zili öncesi cıvıl cıvıl olması gereken oyun alanlarında derin bir sessizlik hakim..

Pandemi gölgesinde çalan ilk okul ziliyle çocuklar her pazartesi toplu olarak okuduğu İstiklal Marşı ve andımız'ı okumadan sınıflara girdi, eğitim haftasına başladı.