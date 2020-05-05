‘Tedbir, Anayasa’ya uymadı’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanan Meclis Genel Kurul Genel Kurul’da ilk olarak Meclis’in 11 Mayıs tarihli birleşiminin 12 Mayıs’ta gerçekleştirilmesine karar verildi.

Meclis Genel Kurulu, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname”yi görüşüyor.

Toros: “Sokağa Çıkma Yasağı Kararnamesi’nde Anayasa’ya aykırılık var”

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fikri Toros, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamesi’nin ‘Anayasa’ya aykırılıklar içerdiğine bu nedenle bir takım değişikliklerle komiteden geçtiğini işaret etti. Esas Yasa’da ‘suç ve ceza’ya ilişkin düzenleme ve değişiklik yaptığını belirtti.

Özdenefe: “Anayasa’nın sınırlarını zorluyorsunuz, yapmayın”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yasada hukuka uygun değişiklikler yapılmaya çalışılırken, Anayasa’nın dışına çıkan ilgili bakanın itirazına duyduğu hayreti belirtti.

“Biz size ilk günden itibaren Anayasa dışında adım atmayım dedik, haftalardır söylüyoruz… Sizi uyardık” diyen Özdenefe, Anayasa’nın sınırlarını zorlayan kararnameler yaptığına işaret etti.

Arıklı: “Sokağa çıkmanın cezası 36 kuruş”

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı hükümetin Anayasa’ya aykırı olarak ekonomik konuların dışında da kararnameler çıkardığını söyledi. Arıklı, hükümetin muhalefetin destek tavrını elinin tersi ile ittiğini söyledi. Mecliste konuşan Erhan Arıklı şunları söyledi: “Sokağa çıkma yasağı ilan ederken 2 Mayıs 1955 tarihli bir sokağa çıkma yasası buldunuz. Oradaki düzenlemelerde emirnameye aykırı kişi suç işlemiş olur bir yıl hapis cezası veya 100 Kıbrıs Lirası’na çarptırılır yazıyor. Bunun cezası 1 kuruş bile değil, mukayyitlikte bunun cezası 36 kuruş. Sokağa çıkma yasasını ihlal edenler 36 kuruşla cezalandırılıyor”

Arıklı, Diyalog TV’nin kapatılması konusuna da değinerek, Diyalog’un yayınlarında Türkiye’yi küçük düşürücü yayınlar yaptığını iddia ederek “Keşke YYK ceza vereydi” dedi.

“Diyalog TV KKTC ve TC sevdalılarının çalıştığı bir kurumdur” diyen Arıklı hükümeti bilişim suçları yasası konusunda uyardıklarını ancak hükümetin bunu “tınmadığını” savundu. Arıklı, yasal boşluk nedeniyle sosyal medyada hakaretler yapıldığını ancak buna müdahale edilemediğini anlattı.

Özyiğit: "Bilim Kurulu'nun açılma ile ilgili görüşü nedir?"

Sokağa çıkma yasağı konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nsa konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Keşke ilk günden olağanüstü hal ilan etseydiniz de Anayasa’ya uygun mu değil mi konuşmasaydık” dedi.

Özyiğit “adı konmadan” OHAL ilan edildiğini iddia ederek “Adı konmadığı için hala tartışıyoruz” dedi.

“Her şey düzeldi mi, pandemi tehdidi geçti mi ki biz dünden itibaren açılım yaptık, normalleşme sürecine girdik?” diye soran Özyiğit Bilim Kurulu’un açılma ile ilgili görüşünü sordu. Bilim Kurulu’nun “açılma” ile ilgili görüşlerinin hükümet tarafından açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’de bazı okulların Haziran ayında açılacağının açıklandığını, güneyde bazı okulların açılacağının konuşulduğunu anlatan Cemal Özyiğit, özel sektörde işbaşı yapıldığına işaret etti, “Anne baba çalışmak zorunda, okul çağında çocukları var. Bu çocukları ne okula götürebiliyorlar, ne kreşe ne de neneye dedeye, bu konuda bir tedbir alındı mı?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu konuşmaların ardından, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin yasa oybirliği ile kabul etti.

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