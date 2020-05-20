Tedbir almadan ateş yakan şahıs hakkında işlem başlatıldı
Haspolat’ta dün 12:00 sıralarında A.T’nin (E-48), başkasına ait, tellerle çevrili bir arazideki kuru otları temizlemek için, gerekli tedbirleri almadan ateş yaktığı tespit edildi.
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Haspolat’ta dün 12:00 sıralarında A.T’nin (E-48), başkasına ait, tellerle çevrili bir arazideki kuru otları temizlemek için, gerekli tedbirleri almadan ateş yaktığı tespit edildi.
A.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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