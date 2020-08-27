'Tedbir alınsın okullar açılsın'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmenlerin, okulların güvenli ve sağlıklı bir ortamda açılmasını istediğini, bu yönde çaba ortaya koyduğunu belirterek, bakanlığın eksiklikleri gidermediğini savundu.

Sendika yetkilileri, hükümetin tutumunu eleştirerek, okulların açılışını seçimlere kadar oyalamaya çalıştığını iddia etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Pandemi Öncesi ve Sonrası Okullarımızın Durumu” konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuşma yaptı.

ELCİL: “OKULLARIN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ORTAMDA AÇILMASINI İSTİYORUZ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuşmasında hükümetin özellikle COVID-19 salgınına yönelik tutumunu eleştirerek, “Hükümet halkın sağlığına zararlı duruma gelmiştir. Salgında izledikleri siyaset fiyaskoya dönüşmüştür” dedi.

Elcil, sendikanın temel amacının okulların güvenli ve sağlıklı bir ortamda açılması olduğunu söyleyerek, aylardır buna yönelik çaba ortaya koyduklarını belirtti.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın okulların açılma süreci ile ilgili farklı ve çelişkili açıklamalar yaptığını savundu.

Bakanın yaptıkları toplantılarda, pandemi döneminde sınıfların kalabalık olduğunu, salgın ortamında sınıfların seyrekleştirilmesi gerektiğini kabul ettiğini ancak daha sonra bir gazeteciye yaptığı açıklamada, okulların seyreltilmeyeceğini açıkladığını ileri süren Elcil, bakanın daha sonra bu açıklamayı yalanladığını söyleyerek, o gazeteciye gerçekleri açıklama çağrısında bulundu.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM ESAS… TEDBİRLERLE OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı pandemi kılavuzunun özünün sendikanın yaptığı çalışma olduğunu savunan Elcil, yüz yüze eğitimin esas olduğunu, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak okulların açılmasını istediklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın resmi kılavuzdan sonra dün farklı açıklamalar yaptığını ileri süren Elcil, 3’e 3 eğitim, 4’e kadar eğitim gibi üzerinde uzlaşılmayan konuları gündeme getirdiğini savundu.

Eğitimde 3’e 2 sistemi uygulanacaksa müfredatta azalmaya gitmek gerekeceğini dile getiren Elcil, bakanlığın sendika ile değil dershanelerle uzlaşarak, koleje hazırlık çerçevesinde müfredat düzenlemesi yaptığını iddia etti.

“HİÇBİR OKULA MALZEME GİTMEDİ”

Elcil, şu ana kadar hiçbir okula hijyen malzemesi, ateş ölçer ve benzeri aparat gitmediğini, okulların eksik altyapılarının tamamlanmadığını, veli ve öğrencilerin bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

Okullarda random test yapılmadığını, taşımacılıkla ilgili düzenlemelerin belirlenmediğini, risk grubunun kimler olduğunun açıklanmadığını iddia eden Elcil, kanser tedavisi gören öğretmenlerin okula gittiğini söyledi.

Okul dışı etkinliklere yönelik denetim yapılmadığını savunan Elcil, eğlence yerlerine yönelik önlem alınmadığını, maskesiz dolaşanlara yaptırım uygulanamadığını, on-line eğitime yönelik somut adım atılmadığını ileri sürdü.

Okulların altyapı yetersizliklerine değinen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Güvercinlik İlkokulu’nda çocukların kullanacağı tuvalet bulunmadığını söyledi.

Hükümetin okulları açmak istemediğini, seçimlere kadar süreci oyalamaya çalıştığını iddia eden Elcil, “Vaka çıkmasından korkuyorlar. 11 Ekim’e kadar süreci oyalamaya çalışıyorlar. Öğretmenler ve sendikalar da günah keçisi olarak gösterilmek isteniyor” dedi.

Elcil, “eğitim ve çocukların siyasete ve seçime malzeme yapıldığını” iddia etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın devlete toplam 501 kişi istihdam ettiği yönündeki açıklamalarının “gerçeği yansıtmadığını” savunan Elcil, sadece Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 200’e yakın istihdam yaptığını, rakamın daha fazla olduğunu iddia etti.

Şener Elcil, halkın ciddi tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

MAVİŞ: “ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, pandemi öncesi ve sonrası sorunlarla ilgili sunum yaptı.

Okullardaki altyapı eksikliklerine değinen Maviş, öğrenci sayısının arttığını, özelden kamuya geçiş olduğunu, öğrenci sayısının bu yıl aratacağını bunun da masa sayısı ve alan sıkıntısı yaratacağını söyledi.

Bakanlığın teşkilat yapısının yenilenmesi gerektiğini belirten Maviş, bunun yapılmamış olmasının pandemi döneminde sorun yarattığını savundu.

“AİLE SÖZLEŞMESİ LAZIM”

Ailelerin çocuklarını hastayken okula yollamayacağına yönelik bir aile sözleşmesi yapılması gerektiğine işaret eden Maviş, okullarda bütçe oluşturulmamasının sıkıntı yaratacağını ayrılan bütçenin sağlık ve temizlik giderleri için yeterli olmayacağını savundu.

Sendikanın, sınıflardaki öğrenci sayılarının standartlaştırılması ve hangi ülkelerden kaç öğrenci bulunduğunun belirlenmesi için mücadele verdiğini dile getiren Maviş, oryantasyon sınıfları oluşturulması ve okullardaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretilmesi konusunda da adımların atılmadığını savundu.

Öğretmen, müdür, müdür muavini, hademe, okul binası eksiklikleri ve tadilatların tamamlanması gerektiğini söyleyen Maviş, kolej giriş sınavının farklı bir sistem üzerinden yapılması gerektiğini, sınavsız bir modelin mümkün olduğunu belirtti.

Maviş, yapılan bir araştırmada toplum ve öğretmenlerin okullarda sağlık ve güvenlik durumunun yetersiz olduğuna inandıklarının ortaya konduğunu söyleyerek, planlama, uygulama, değerlendirme ve güncelleme ile dış etkenler başlıklarına önerilerini ve görüşlerini aktardı.

Teknolojik altyapıya değinen Maviş, fiber optik kabloların her eve ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Maviş, çalışma ve sosyal hayatın sınırlandırılması, Türkiye’den gelen öğretmenler ve öğrencilere karantina ve çift PCR uygulanması gerektiğini ifade etti.