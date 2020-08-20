TED Koleji yeni dönem hazırlıklarını yoğunlaştırdı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Türk Eğitim Derneği ailesinin yurt dışındaki tek okulu olan ve hizmette 10 yılı geride bırakan TED Kuzey Kıbrıs Koleji 17 Ağustos Pazartesi 2 haftalık oryantasyon sürecini başlattı. Okulun güçlü ve dinamik kadrosu 2 haftalık program sürecinde bir yandan akademik çalışmalar yapacak diğer yandan süregelen Covid-19 tedbirlerine yönelik alınması gerekli önlemlere ilişkin eğitim alacak.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden verilen bilgiye göre; yaşanılan hassas süreci dikkate alan okul yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı tüm tedbirlerin TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde de hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verdi.

Çocukların sağlığı ve güvenliği öncelikli hedef

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genel Koordinatörü Lisa Victoria Broomhead, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için yaptığı açıklamada, bu yılın geçmiş yıllardan çok farklı olacağını ve kurum olarak yaşanabilecek tüm senaryolara hazır olduklarını açıkladı. Broomhead, en önemli konunun çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği olduğunu, bu kapsamda gerekli tüm önlemlerin kurum tarafından alındığını ve sürecin dikkatle takip edileceğini bildirdi. Lha