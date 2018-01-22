TED kitap haftasını kutladı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün geleneksel olarak düzenlediği 8. kitap etkinlikleri haftası bu yıl üç gün sürdü.

İlk gün, karikatürist Serhan Gazioğlu, ortaokul lise öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Serhan Gazioğlu, söyleşide, karikatür sanatını, Kıbrıs insanının karikatüre bakış açısını anlattı ve son günlerde çıkan kitabı “ Ömer Dayı ve Bareyaları ”nı öğrencilere imzaladı.

Etkinliklerin sonuncusunda liseler münazara gerçekleştirdi. Münazarada ‘atomun parçalanması insanlığa zarar getirdi, fayda sağladı’ konusu ele alındı. Üç gün boyunca Işık kitabevi öğrencilere kitap satışı yaptı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ilkokul beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar, öğrencilerine Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserler okutturup, tahlil ettiriyor. ‘Kitap okuma alışkanlığı’ kazandırma ve ülke sanatçılarıyla öğrencileri buluşturma, bölümün esas hedefleri arasında yer alıyor. LHA