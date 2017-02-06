Lefkoşa’da 10 Temmuz 2016 tarihinde Bedrettin Demirel Caddesi’nde yaya olarak yürüyen 15 yaşındaki S.K’yi konuşma vaadiyle kandırıp, zorla ve tehditle Ortaköy’de bir ilkokula götürerek tecavüz eden Hakan Demirbüken 9 hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından açıklandı.

Demirbüken, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde aleyhine getirilen ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz’, ’, ‘zorla alıkoyma’, ‘cinsel saldırı’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘ciddi darp’ ve 'darp' suçlamalarından yargılanarak suçlu bulundu. Ağır Ceza Heyeti tarafından yargılanan Demirbüken ile ilgili iki ayrı karar okundu. Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti Başkanı Ömer Güran sanıkla ilgili ayrı bir karar üretirken, üye yargıçlar Gökhan Asafoğulları ile Meltem Dündar aynı kararda birleşti. Sanık Demirbüken, oy çokluğu ile 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinsel tecavüz suçlarının ülkede giderek artış gösterdiğini belirterek, toplumda huzursuzluk ve tedirginliğe neden olduğuna vurgu yaptı.