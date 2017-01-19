Tecavüze 7 yıl!
Nijerya uyruklu 30 yaşındaki Adetola Abiodun Sadık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Didem Menteş
Girne'de 20 Mayıs 2016 tarihinde M.C isimli kadına evine kilitleyerek tecavüz eden Nijerya uyruklu 30 yaşındaki Adetola Abiodun Sadık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sadık, aleyhine getirilen 6 davadan da suçlu bulundu. Mahkeme ülkede artan tecavüz suçlarının arttığına dikkat çekerek, tecavüze uğrayan kişilerin ömür boyu yaşayacağı psikolojik tahribatın önemine vurgu yaptı.
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