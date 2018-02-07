Tecavüze 24 ay hapis cezası

Gönyeli’de Mart ayı 2017 tarihinde Gönyeli Barajı’nda H.E. isimli 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Nebil Aslan, hakkındaki davada dün karar açıklandı. “Alıkoyma ve ırza geçme” suçlarından yargılanan sanık 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar üzerine davanın savcısı Ahmet Varol’un istinafa gideceği öğrenildi. Kararı işlenen suça oranla az bulan savcılığın, 10 gün içerisinde başvuru yapacağı kaydedildi.

Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 13 Mart 2917 tarihinde önceden tanıdığı ve çalışmakta olduğu eğlence mekânına müşteri olarak gelen H.E.’ye "ben çıkıyorum istersen seni evine götüreyim" diyerek aracına aldıktan sonra Gönyeli Baraj bölgesine götürüp sabah saat 05.30 sıralarında alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Sanık hakkında verilen kararı okuyan yargıç, cinsel saldırı suçlarının toplumda infiale neden olan suçlar olduğunu, yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini ifade etti. Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Alev Ulunay, meydana gelen ırza geçme olayında H.E.’nin sanığı daha önceden tanıdığına, birlikte vakit geçirdiğine ancak rızası dışında cinsel ilişki yaşandığına bulgu yaptıklarını ifade etti. Yargıç Ulunay, sanığı yargılandığı davalar olan alıkoyma ve ırza geçme suçlarından 24 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Mahkemenin kararı üzerine davanın savcısı Ahmet Varol, sanık hakkında verilen 24 ay hapis cezasını istinafa götüreceği öğrenildi. Kararı işlenen suça oranla az bulan savcılığın, 10 gün içerisinde başvuru yapacağı kaydedildi.