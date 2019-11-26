Tecavüzden aranan "F.B" YAKALANDI

12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından 2 gündür aranan F.B yakalandı. F.B'nin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor

BAFRA’da kardeşinin 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası ile polis tarafından her yerde aranan astsubay F.B., Büyükkonuk bölgesinde polis tarafından tutuklandı. Kuzey Kıbrıs genelinde büyük operasyon başlatan polis ekipleri, kaçan F.B.’yi dağlık alanda aracının içinde tespit etti.