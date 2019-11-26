Tecavüzden aranan "F.B" YAKALANDI
12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla aranan F.B yakalandı.
12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından 2 gündür aranan F.B yakalandı. F.B'nin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor
BAFRA’da kardeşinin 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası ile polis tarafından her yerde aranan astsubay F.B., Büyükkonuk bölgesinde polis tarafından tutuklandı. Kuzey Kıbrıs genelinde büyük operasyon başlatan polis ekipleri, kaçan F.B.’yi dağlık alanda aracının içinde tespit etti.
Aramaya Çevik Kuvvet katıldı
YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre; F.B.’ Büyükkonuk-Kaplıca arasında ormanlık alanda yakalandı. Aramalara Mağusa Polis Müdürlüğü, İskele Polis Müdürlüğü yanı sıra Özel Harekât’ın da katıldığı öğrenildi. F.B.’nin şu sıralarda sorgulanmak üzere İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlının yarın İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.