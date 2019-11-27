Tecavüz zanlısı astsubayın evi cephanelik gibi!

Kardeşinin 12 yaşındaki kızına defalarca tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanan amca F.B. yeğeninin rızası ile yaptığını öne sürerek itiraf etti.

İskele Kaza Mahkemesi’ne yoğun güvenlik önlemi altında sabah saat 08.00'de çıkarılan zanlı F.B. aleyhine 2 gün tutukluluk alındı.

GKK''ya ait Yedidalga Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapan F.B'nin evinde yapılan aramada çok sayıda mermi tespit edildi. Mermiler polis tarafından emare olarak alındı.

YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; F.B'nin evindeki yatak odasındaki dolapta 80 adet 9 mm'lik mermi, 35 adet 7.62 mm'lik izli mermi, 20 adet 7.65 mm'lik canlı mermi, 8 adet 9 mm'lik kurusıkı, 4 adet kalibrelik canlı, mermi ve 5 adet 7.62 x 51 ebatlarında mermi tespit edildi.