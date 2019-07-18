Tecavüz zanlıları yargı önünde

Aya Napa’da 19 yaşındaki İngiliz turist kadına tecavüz etmekle suçlanan 12 kişi bugün Paralimni’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 12 zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı aldı. Zanlılardan birinin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle mahkeme kapalı oturumda gerçekleşti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği davada, tümü İsrail vatandaşı ve turist oldukları açıklanan 12 zanlı, mahkemeye girerken yüzlerini kapattı.

Cyprus Mail’in aktardığı bilgilere göre, zanlıların 3 tanesi mahkemeye diğer 9 zanlılardan bir saat önce getirildi.

Tecavüz olayına 3 kişinin karıştığı iddia edilirken diğer 9 zanlının suçlamaları reddettiği aktarıldı. Aya Napa Hotel’de meydana gelen olayın belirtilmemiş sayıda cep telefonuna kayıt edildiği raporda yer aldı.

19 yaşındaki kadın çarşamba günü polise giderek 12 İsrailli erkek turist hakkında tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Kaynak : Cyprus Mail/ Fotoğraf CNA