‘Tecavüz’ iddiasıyla tutuklandı

Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan O.Ö bugün mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, mahkemeye verdiği bilgide zanlının cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis çavuşu Şengil, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğuna dayadığı 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, mağdur kadının bir fırsatını bulup araçtan yarı çıplak bir şekilde anayola çıkıp, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediğini belirtti.

Söz konusu iki kişinin kadının Girne polisine getirdiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesinde zanlının tecavüzüne uğradığını söylediğini aktardı. Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, genç kadının olay günü giydiği kıyafetlerin de inceleneceğini söyledi.

Zanlının 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, DNA, uyuşturucu ve alkol testi için kan örneğinin alındığını söyledi.

‘Tecavüzü kabul etmedi’

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla olmadığını iddia ettiğini belirtti. Polis, zanlının aracının da emare alındığı, DNA örnekleri için örnek toplandığını söyledi.

Zanlının bazı iddialarda bulunduğunu, bunların araştırılacağını, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 5 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise kadın ile müvekkilinin aylardır birlikte olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.