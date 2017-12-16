TDP’den KTFF’ye ziyaret

TDP milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Özyiğit, Futbol Federasyonu başta olmak üzere, tüm spor federasyonları ile daha sağlıklı ve düzeyli ilişkiler kurulacağını ve eş güdümün sağlanacağını söyledi.

Özyiğit, Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KOP) katılım çalışmaları sürecinde KTFF’ye destek verdiklerini de anımsatarak, “O zaman atılan adımlar doğruydu, keşke sonuç alınabilseydi” dedi.

Önümüzdeki dönemde bu konunun takipçisi olacaklarını belirten Cemal Özyiğit, bir çözüm olana kadar bu tıkanıklığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

“Diğer alanlarda olduğu gibi sporda da katılımcılığa büyük önem veriyoruz” şeklinde konuşan TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Gelişim ve değişim için atacağımız adımlarda katılımcı demokrasi anlayışı içinde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TDP’nin, AB yasalarında da yer aldığı şekilde beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacağını, bu amaçla başarılı sporcuların korunup destekleneceğini kaydeden Özyiğit, “TDP, spor politikasını kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa etmiştir. TDP, sporcuların sigortalanması ve doğabilecek olumsuz durumlarda güvence altında olmalarının önünü açacak” dedi.

Özyiğit: “Spor İcra Kurulu kurulacak”

Sporda eğitim, öğretim ve yönetiminden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu kurulacağını, bu kurulun spor hukukçusu, spor pazarlamacısı, performans sporcusu, antrenör, beden eğitimi öğretmeni, dış ilişkiler uzmanı, finans uzmanı, mühendis ve basın-yayın görevlisinden oluşacağını aktaran Özyiğit, ayrıca Sponsorluk Yasası’nda düzenlemeler yapacaklarını kaydetti.

Özyiğit, bireylerin egzersiz ve spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ortamlar yaratacaklarını belirtti.

Özyiğit şunları kaydetti: “Kulüplerin sporcu kaynağını ve altyapısını okullar karşılamalıdır, TDP bu amaçla Okul Sporları Federasyonu’nu kuracaktır. Bu federasyon okul sporları müsabakalarını organize edip katılımı destekleyecek ve yarışmalarını düzenleyip tesis planlamalarını yapacaktır. Bu çerçevede yetenek tarama modeli de aktif rol oynayacaktır.”

TDP Başkanı Özyiğit ayrıca, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmalarını sağlayacak ve spor tesis ile alanlarına bu bireylerin ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözeceklerini söyledi.