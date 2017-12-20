TDP’den “Eşit İşe Eşit Ücret” ve “Özelde Zorunlu Sendika” sözü

Partiler neleri hedefliyor, programlarında neler var? (3)

“Güçlü, Temiz, Özgür” sloganı öne çıkıyor. Kıbrıs sorunu adeta Akıncı’ya havale edilmiş. Özenli grafik, fotoğraf ve istatistiklerle çalışılmış bir program var. “Eşit İşe Eşit Ücret” en iddialı vaatlerden biri. “Göç Yasası’nın kaldırılacağı” çok net söyleniyor. Ancak bunun için nasıl kaynak yaratılacağı anlatılmadı. “Yabancılara yönelik mülk satışlarına kota getirilerek fiyat artışını engellemek” hedefi var. TDP, “Uzun Vadeli Ev Kredisi Sistemi (Mortgage)'in de sözünü veriyor. “Vicdani ret hakkı sağlanacak ve askerlik süresi azaltılacak.” “Ev İçi Şiddet” için “sıfır tolerans” anlayışı ön plana çıkarılıyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi “Katılım Vizyonu” ismini verdiği seçim programını açıkladı. Programın açıklandığı etkinliğe de katıldım.

“Güçlü, Temiz, Özgür” sloganı ön plana çıktı.

Ulusal Birlik Partisi’nin gecesine katılamamıştım, çünkü, aynı gece Yenidüzen’in kuruluş yıldönümü resepsiyonu vardı. Gitmek, gözlemlemek isterdim.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin şölenine ve vizyon tanıtımına da katıldım, bunu da yazacağım.



Cemal başkana kadar yüksek tansiyon

Çok sorulduğu için söyleyeyim, CTP ile TDP gecelerini kıyaslamayı çok doğru bulmam.

CTP daha eski, örgütlü, köklü bir parti; kitlesi daha geniş, mali imkanları çok daha fazla...

TDP’nin de köklü bir geleneği var, ancak, üç farklı partileşme süreci yaşamış, bunun siyasi yorgunluğunu hissetmiş, son dönemde yeniden yapılanma içerisine girmiş bir hareket.

Özenle organize edilmiş, coşkulu bir şölen düzenledi. Başkanın konuşması ise tüm tansiyonu düşürüdü. Cemal Özyiğit dünya iyisi, tertemiz bir insan. Ama liderlik özelliği, konuşma yeteneği, kitleleri sürükleme kabiliyeti elbette bambaşka…

“Kümeleme” ile işbirliği vizyonu

TDP’nin “Katılım Vizyonu” o akşam Genel Başkan tarafından anlatıldı, daha sonra elektronik ortamda kitapçık paylaşıldı.

TDP de programını ekonomi üzerinden şekillendirdi. Kamu maliyesinde “güçlü bir mali disiplin”den söz ediyor. “Mali Disiplin” kavramı doğrusu bizim toplumda pek de sevilmiyor.

TDP tüm özelleştirmelere karşı. Kooperatifleşmeye yakın bir formül öneriyor: “Kümeleme.”

“Kümeleme” üretim ve finans anlamında farklı işletmelerin “işbirliği”ni anlatıyor.

TDP, “Ömür Boyu Teşvik Sistemi”nin kaldırılmasını özellikle vurguluyor, yeni bir teşvik sistemi istiyor.

TDP Katılım Vizyonu’nun en önemli vaatlerinden biri ise “Eşit İşe Eşit Ücret.”

“Göç Yasası”nın bu kapsamda kaldırılması hedefleniyor. Ancak bunun için nasıl bir kaynak yönetimi yapılacağı anlatılmamış.

TDP programındaki bir diğer dikat çekici husus “Vicdani ret hakkının sağlanması ve askerlik süresinin azaltılması.”

“Özel Sektörde Sendikalaşma zorunluluğu”nu çok net seslendiren TDP, “Ev İçi Şiddete Sıfır Tolerans” politikasını da öne çıkarıyor.

Kıbrıs sorunu TDP programı içerisinde son derece “sınırlı” yer bulmuş, adeta Akıncı’ya havale edilmiş.

Usulsüz yurttaşlıkların iptal edileceği de TDP programında yer alıyor, ancak, “Yurttaşlık Yasası” hakkında çok detaya girilmekten kaçınılmış.

Takvimlenmiş iddialı vaatlerden biri şu: “İki yıl içinde imar planı olmayan yer kalmayacak”

TDP “Polisin sivile bağlanması” ya da “Anayasa’nın geçici 10’uncu maddesinin kaldırılması” gibi senelerdir tartışılan “sivilleşme” tartışmalarına hiç girmemiş.

Neleri not ettim?

TDP programında da özellikle not ettiklerim var.

- “Yabancılara yapılan mülk satışlarına kota getirilerek fiyat artışı engellenecek.”

- “Uzun Vadeli Ev Kredisi Sistemi (Mortgage) hayata geçirilecek.” (Bu seçimde çok gözde! Ev ihtiyacı mı çok yoksa inşaatlar mı fazla?)

- “Sağlıkta tüm birimler Ulusal Sağlık Enformasyon Sistemi’ne dahil edilecek.”

- Engellilik oranı %70’nin üzerinde olan bireyler için ücretsiz evde bakım desteğini hayata geçirecek.

- “Satılan meyve-sebzenin kimin tarafından üretildiği, hangi tarihte, hangi ilaçların kullanıldığı, ne zaman hasat edildiği etikette belirtilecek.”

- “Yeni üniversite izni verilmesi durdurulacak.”

- “Dinlere ilişkin ders tercih etme hakkı olacak”

“Kamuda yer değiştirmeler...”

Kamu yönetimine dair “keşke” dediğim bir öneri var, ülkemizdeki kamu düzeni içerisinde bunu başarmak, kanımca “deveye hendek atlamak” ile eş değerde: “Personel Dairesi Yasası yeniden

düzenlenecek. Toplam 54 alt başlığa ayrılan hizmet sınıfları, 6 ana başlık altında toplanıp, kişiye özel kadroların yaratılması engellenerek ve yer değiştirmeler kolaylaştırılarak, gereksiz istihdamın önüne geçilecek.”

Bir de sol değerler açısından şu önemli vaat:

“Okul sonrası eğitim verecek göçmen ve mülteci ailelerin çocukları için etüt merkezleri oluşturulup kültürel uyumun sağlanabilmesi için dersler verilecek, Türkçe dersler ve dil bilgileri desteklenecek.”



Ve “en bilinen” vaatler

Ve “popüler vaatler” TDP programında da dikkat çekiyor. Niye “popüler” diyorum, çünkü hep söyleniyor, erteleniyor, her partinin programında yer alıyor ancak mümkün olamıyor.

- Tam gün sağlık… Genel Sağlık Sigortası… Tam gün eğitim...

- Üçlü Kararname kapsamının müsteşar ve özel kalem müdürü dışında daraltılması...

- DAÜ Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi...

- Lefke’de CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı’nın temizlenerek rehabilite edilmesi...

- Devlet memurlarının ikinci bir işte çalışmasının sıkı denetlenmesi...

- Muhaceret yasalarının eksiksiz uygulanarak ülkeye giriş-çıkışların kontrol altına alınması...

TDP Program kitapçığını farklı istatistiklere yer vermesi, özenle hazırlanmış görselleri, yalın ve iyi özetlenmiş anlatımı ile çok beğendiğimi de özellikle belirtmek istiyorum.

okumak isteyenler için:

http://www.tdpkibris.org/tdp-katilim-vizyonu-kitabi/