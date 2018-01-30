TDP'den de 4'lüye ONAY

Levent ÖZDAĞ

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, CTP, HP, TDP ve DP’nin oluşturacağı 4’lü koalisyon için “evet” kararı aldı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığında bugün saat 18.00 sıralarında yapılan Parti Meclisi yaklaşık yarım saat sürdü. TDP Parti Meclisi 4’lü koalisyona 41 üyenin oy birliği karar verildi.

“4’lü koalisyona evet”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in toplantı sonra yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli basın mensupları hem sizleri hem toplumu 24 saat beklettik. Gerçekten toplumumuzun çok kritik günlerden geçtiği böylesi bir ortamda maalesef güvenlik ile ilgili endişelerin bulunduğu bu ortam 7 Ocak seçimlerinin ardından bir hükümet sorunu ile karşı karşıya kaldık. 4 parti son derece iyi niyetle çalışmalar yürüttüler. Bu arada tabi Ulusal Birlik Partisi’ne bir görev verildi. Onlarda kendilerine göre çalışmalarını yürüttüler ama olmayacağı başından belliydi. Yine de denediler.

4 parti olarak yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelindi. Dün akşam diğer partiler 4’lü koalisyona evet dediler. Toplumcu Demokrasi Partisi olarak tamamlanan Parti Meclisi’nde 41 üyenin oy birliği aldığı karar ile bu ülkenin özlediği, beklediği yapısal reformları yapmak, bu ülkede artık yapanın yanına kar kalmayacağı, soruşturların başlayacağı, yolsuzlukların üzerine gidileceği ve ülkemizin gerçek anlamda özlediği icraat hükümetini kurmak için 4’lü koalisyona evet kararı çıkardı.

Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun. Bizim üstlendiğimiz görevler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı TDP’de olacak.”