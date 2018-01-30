TDP’de Parti Meclisi bugün toplanacak
Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı saat 18.00’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası binasında gerçekleştirilecek.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi bugün toplanıyor.
Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı saat 18.00’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası binasında gerçekleştirilecek.
Toplantıda 4’lü koalisyon hükümeti kurma çalışmaları değerlendirilecek.
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