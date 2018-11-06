TDP'DE İPLER GERİLDİ

TDP’deki parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki bürokratların görevden alınarak yerlerine TDP'lilerin atanmasını isteyen TDP yönetimi ile Bakan Zeki Çeler arasındaki ipler geriliyor.

Konuya taraf olan TDP'li LTB Başkanı Mehmet Harmancı partisinin bu konu nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi, Twiter’de “Gece çakallarla iş tutup gündüz de kuzularla çimenlikte nereye kadar... O gün elbet doğacak” yazdı. Harmancı'nın bu mesajı kime yazdığı anlaşılmadı.

Daha sonra Facebook hesabından da bir ileti paylaşan Harmancı, Zeki Çeler’in bakanlığındaki atamaların konuşulacağı MYK toplantısında olmayacağını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı’ndaki bürokratların yerine TDP’lilerin atanmasını isteyen grupta yer alan Harmancı şunları yazdı:

Merak edenlere söyleyim, bu akşamki “kritik” MYK toplantısında olmayacağım, çünkü Perşembe gününe kadar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresinde olacağım.

Ben sosyal medya önünde partide yaşananları konuşmam, ülkenin yeterince derdi varken bu ufak meselelerin gündem olup konuşulmasını da doğru bulmam. Twitter mesajım partiye yönelik değil partiye uygulanan sistematik linçe ilişkindir.