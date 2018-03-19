TDP Tüzük Kurultayı gerçekleştirildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tüzük Kurultayı dün gerçekleştirildi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayan kurultaya TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TDP Girne Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile üyeler katıldı.

Divan başkanlığına oy birliğiyle Hüseyin Angolemli, üyeliklere ise Av. Ayşe Öztabay ile Av. Boysan Boyra seçilirken, Kurultay TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in konuşmasıyla devam etti. Ardından parti tüzüğünde yapılan değişiklik önerileri üyelerce görüşülüp oylandı. Kurultayın ardından eski ve yeni kuşak TDP'liler hep birlikte 42’inci yıl pastasını kesti.

Tüzük Kurultayı'nda yapılan değişikliklerle, Meclis'te Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikler sonrasında TDP Tüzüğü ile çelişen maddeler yasaya uyumlaştırıldı.

Cemal Özyiğit

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kurultayda yaptığı konuşmada, bugüne kadar sosyal demokrasiye emek veren kişilerin yanı sıra, erken seçim süreci ve sonrasında ciddi uğraş veren ve tüzük kurultayına katılan herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz haftalarda ilçelerde gerçekleştirilen kitle toplantılarında, erken genel seçimleri ve sonuçlarına yönelik değerlendirmeler ve seçimler sonrası oluşturulan koalisyon hükümetinin plan, proje ve icraatlarına yönelik bilgilendirmenin yanı sıra, tüm üye ve sempatizanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek gerekli notları aldıklarını anımsatan Özyiğit, tüzük kurultayı ile de TDP'nin önümüzdeki dönemki izleyeceği yol haritasına katkıda bulunulacağını kaydetti.

Gerek parti gerekse de koalisyon hükümeti olarak ülkenin tüm kesimlerini kucaklayan, eşitlikçi bir anlayış içinde olduklarını belirten Özyiğit, en temel hedeflerinin geleceği topluma yaraşır bir şekilde şekillendirmek olduğunu vurguladı. tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek ülke gerçeklerine uygun planlama yaparak yol alacaklarını belirten Özyiğit, "Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi, kararlarını kendisi alabilen, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, üretken bir toplum olma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

"Sosyal demokrat hareketin 42. yılı"

Konuşmasında 18 Mart 1976 tarihinde başlayan sosyal demokrat hareketin bugün 42. yılını doldurduğuna da dikkat çeken Özyiğit, 1976’da başlayan yürüyüşün 42’inci yılında, ideallerin devam ettiğine şahit olmanın, bu yolu yürüyenlerin bir parçası olmanın onur verici olduğunu vurguladı.

Sosyal demokrasiye gönül verenlerin çok bedeller ödediklerini, dönem dönem haksızlıklara uğradıklarını, ancak bu mücadelenin hiç bitmediğini, dahası artan bir kararlılıkla devam ettiğini belirten Özyiğit, üretken, kendi kendine yetebilen, demokratik ve barışçıl bir toplum olma yönünde çok ciddi bir uğraş verildiğini söyledi. Bu mücadelenin öncüsü TDP'nin kararlı ve emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Özyiğit, tüm uğraş ve çabalarının toplumun yapısal sorunlarını çözmek ve toplumun hak ettiği bir düzende yaşamasını sağlamak adına olduğunu söyledi.