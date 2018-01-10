TDP PM toplanıyor
7 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından parti için değerlendirmeler devam ediyor.
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7 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından parti için değerlendirmeler devam ediyor.
TDP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından TDP Parti Meclisi yarın akşam saat 19.00'da toplanacak. Toplantıda 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet modellerinin değerlendirileceği bildirildi.
Dün akşam toplanan TDP MYK, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirilmemesi yönünde TDP Parti Meclisine tavsiye götürme kararı almıştı.
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Etiketler : Seçim 2018, seçim, tdp
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