TDP PM toplanıyor

"Özgürgün, ne ekiyorsa onu biçiyor"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Özgürgün ile ilgili izah edilemeyen bilgiler ve diğer iddialar ortadayken kendisiyle bir hükümet kurup da kimden neyin hesabını soracağız? Özgürgün ne ektiyse onu biçiyor, bu kadar açık ve net” şeklinde konuştu.