Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke İlçesi 1. Olağan Kongresi yapıldı. Lefke İlçe başkanlığına oybirliği ile Cem Kızılgök getirildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, açılış, divanın oluşumu, Genel Sekreter Asım İdris ve Genel Başkan Cemal Özyiğit'nin konuşmaları ile başlayan kongrede, İlçe Başkanı ile Yönetim Kurulu belirlendi. Kongre dilek ve temennilerin ardından sona erdi.



TDP Lefke İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Sevgi Çiçek, Nevin Ertarkan, Hakkı Aksöğüt, İbrahim Tomak, Hasan Menek, Hasan Özadalı, Salih Karagözlü, Mustafa Yaşlı. Disiplin Kurulu: Ahmet Özadalı, Arif Kızılgök, Örs Gazitepe.“



Özyiğit: “Bölge kaderine terk edildi”

TDP Başkanı Özyiğit, adanın en güzel yerlerinden olan Lefke ve bölgesinin yıllarca kaderine terk edildiğini; bölge ile bölge insanının bunu hak etmediğini söyledi.

Bölgede yıllardır yaşanmakta olan CMC sorununun yanısıra, yapısal sorunların sürdüğünü belirten Özyiğit, "Öyle anlaşılıyor ki, hükümet yetkilileri İlçe olmayı sadece tabelaların değişmesi olarak görüyorlar.

Lefke'nin gerçek anlamda ilçe olması adına gereken adımlar bir an önce atılmalıdır. TDP olarak bizler de bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Yetkililerin duyarsızlığına karşın, Lefke'de bölgesine sahip çıkan, proje üreten sivil toplum örgütleri ile üretken kişilerin varlığının bölge için bir şans olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de Lefke halkının mücadelesine hep destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Aplıç kapısının açılmasının bölge açısından önemli olduğunu belirten Özyiğit, “kapının açılımının gecikmesinin her iki taraftaki hükümetlerin tutumundan kaynaklandığını” söyledi.

Aplıç kapısının bölgenin gelişimi açısından önemli olduğunu, en kısa zamanda açılması için baskı unsuru olmaya devam edeceklerini söyleyen Özyiğit, Cengiz Topel (Pendaya) Hastanesi’nin varlığı ve geliştirilmesinin bölge insanı için vazgeçilmez olduğunu da belirtti.

Sosyal demokrat anlayışın geçmişte Lefke bölgesinde yerel yönetimde söz sahibi olduğu dönemlerde çağdaş ve ilerici bir vizyonla yeniliklere ve ilerlemelere imza attığını anımsatan Özyiğit, "Tıpkı Lefkoşa'da olduğu gibi bizden sonraki dönemlerde Lefke'de maalesef gerileme yaşandı. Nasıl ki yıllar sonra Lefkoşa'da yeniden söz sahibi olarak çökmüş yapıyı canlandırmaya başladık, hedefimiz ilk seçimlerde Lefke'de de yeniden söz sahibi olarak Lefke'yi hak ettiği yere getirmek olacaktır" dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 41 yıllık sosyal demokrat düşünceyi, hem yerel yönetimlerde, hem de yapılacak ilk genel seçimlerde güçlü bir şekilde mecliste ve hükümette yer alarak temsil edeceklerine da inanç belirtti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Lefke ve bölgesinin uzun yıllar ihmal edildiğini, hak etmediği kötülüklere maruz kaldığını belirtti.

İdris, CMC sorununun yalnızca Lefke'yi değil tüm Kıbrıs'ı olumsuz etkilediğini, atık madenlerin temizliği için anlaşma yapılan şirketin ise yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sözleşmenin ihlali ve halkın sağlığının hiçe sayılmasına rağmen yetkili makamların gerekeni yapmadığına dikkat çekti.

Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bölgeye ekonomik anlamda canlılık getirdiğini, diğer yandan düzensiz ve plansız yapılaşmanın risk taşıdığını belirten İdris, hem ekonomik gelişmenin sürdürülebilir olması, hem de tarihi ve doğal güzelliklerin bozulmaması için İmar Planı'nın şart olduğunu vurguladı.

İdris, gereken adımların atılmaması halinde, Lefke ve bölgesinin de ilerde tıpkı Girne bölgesi gibi kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Konuşmasında TDP'nin çalışmalarına da değinen İdris, son aylarda ülke genelinde çok ciddi bir örgütlenme çalışması içinde olduklarını, son 2 ayda 10 örgüt kurduklarını, ayrıca partiye katılımların da ciddi oranda arttığını açıkladı.

Yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen TDP'nin yolunda emin ve sağlam adımlarla ilerlediğini ifade eden İdris, yapılan tüm anketlerin de bunu ortaya koyduğunu belirtti ve seçilen kişileri kutlayarak sözlerine son verdi.



Sürdürülebilir kalkınma…

TDP Lefke İlçe Başkanlığı görevine getirilen Cem Kızılgök ise, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Çok önemli bir görev devraldıklarını belirten Kızılgök, yönetimdeki arkadaşları ile birlikte özelde Lefke ve bölge insanı, genelde ise toplumun refahı için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Ülkenin en önemli ve güzide bölgelerinin başında gelen Lefke ve bölgesinin gelişmesi, ekonomik anlamda kalkınırken, tarihi ve doğal güzelliklerinin de korunması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Cem Kızılgök, "Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, havasından, denizinden ve toprağından alan bölgenin akılcı ve sürdürülebilir kalkınma politikasına sahip olması, olmazsa olmazımızdır" dedi.









