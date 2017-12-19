TDP, “Katılım Vizyonu Kitabını” yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7 Ocak 2018 erken genel seçimleri için hazırlamış olduğu “Katılım Vizyonu Kitabını” resmi web sayfası üzerinden yayımladı.

TDP’den verilen bilgiye göre, toplam 60 sayfa ve 12 ana başlıktan oluşan “Katılım Vizyonu Kitabı” http://www.tdpkibris.org/tdp-katilim-vizyonu-kitabi/ linkinden online okunup indirilebiliyor.

Açıklamya göre, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, akademik camia ve sahada çalışan meslek uzmanları ile TDP yönetiminin oluşturduğu “Katılım Vizyonu Kitabı”, tüm kesimlerin etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonu yansıtıyor.

“Yıllardır süren bir mücadele ve birikimden damıtılarak 60 sayfaya sıkıştırılmış bir geleneğin satırbaşlarının yer aldığı” belirtilen kitapta, “evrensel kurallardan yola çıkarak, ülke gerçeklerinde bunların uygulama alanlarını yaratma çabasında, TDP’ye ışık tutan bilimsel yöntem, ülkeye olan sadakat, sosyal adalete olan inanç ve din, dil, ırk, cinsiyet ya da cinsel yönelim gözetmeksizin, insana olan güven ve sevginin, her zaman Kıbrıs Türk halkı ile TDP arasındaki kopmaz ve sarsılmaz bağ olduğu” vurgulanıyor.