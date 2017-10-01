TDP: “İleri saat uygulamasından vazgeçin”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümetine, “ileri saat uygulamasından vazgeçerek, Suudi saatine değil, dünya saatine uyumlu hale gelme” çağrısında bulundu.

TDP olarak saatler konusunda hükümete uyarı yapmayı halkın beklentileri doğrultusunda bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Özyiğit, “hükümetin yanlışta ısrar ederek” bu uygulamadan vazgeçmemesi halinde ileri saat uygulamasının iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı. TDP’den yapılan açıklamaya göre Özyiğit, Sendikal Platform tarafından saatler konusunda başlatılacak olan eylemleri de destekleyeceklerini kaydetti.

Sorunun yalnızca kamuda örgütlü sendikalar ve onların üyelerinin değil, özel sektör de dahil tüm toplumun sorunu olduğunu savunan Özyiğit, yapılacak eylemler ve atılacak adımların, ticaret erbabı, sanayiciler, üreticiler, esnaf ve zanaatkarlar ile özel işyeri sahibi diğer özel ve tüzel kişilerle de görüşülerek, onların da aktif katılımı sağlanarak programlanmasının daha iyi sonuçlar vereceği inancında olduklarını kaydetti. Özyiğit, TDP olarak “öğrenciler başta olmak üzere, insanların hayatını riske atan, mağduriyetler yaratan” ileri saat uygulamasının iptali için bu uğurda mücadele veren tüm kesimlerle birlikte mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguladı.