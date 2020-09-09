TDP, güvensizlik önergesi için imza attı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Bilik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlattı. TDP Milletvekilleri Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler bu amaçla bugün Meclis’te süreci başlatan imzaları attı.

TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Cemal Özyiğit imzaların atılmasının ardından basına yaptığı açıklamada, TDP milletvekilleri olarak imza sürecini başlattıklarını, güvensizlik önergesi için 9 imza, hükümetin düşürülmesi için de en az 26 milletvekilinin oyunun gerekli olduğunu kaydederek, “Biz üzerimize düşeni yaptık” dedi.

“Gerekli hazırlıklar yapılmadı”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 10 mart tarihinde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkemizi de etkisi altına aldığını ve yeni bir döneme girildiğini anımsatan Özyiğit, “Bu olağanüstü süreçte muhalefet olarak bizler de hep yapıcı olmaya gayret gösterdik, görüş ve önerilerimizle hep katkı koyma amacında olduk. Ekonomiden sağlığa, eğitimden çalışma yaşamına kadar birçok alanda önerilerimizi hükümete ilettik” dedi.

Hükümetin birçok yanlışına rağmen, o dönemde sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmaları, halkımızın da duyarlılığı ve önlemlere uyması nedeniyle 1 Temmuza kadar gelindiğini belirten Özyiğit, ancak hükümetin açılım öncesi yapması gereken hazırlıkları tamamlamadan (Pandemi Hastanesi, ülkeye girişlerde uygulanacak prosedür ve sistem, iç bulaşmayı en aza indirecek yöntemler) açılıma geçmekte ısrarcı davrandığını kaydetti.

1 Temmuz’dan itibaren hükümetin kontrolsüz ve karantinasız açılımda ısrar etmesi, özellikle de sağlık uzmanları ve bilim kurulunun önerilerini dikkate almaması nedeniyle vakaların yeniden başladığını, özellikle son günlerde yerel vakalarda da çok ciddi artışlar olurken, yüzlerce temaslıdan bahsedildiğine dikkat çeken Özyiğit şunları kaydetti: “Açıkçası ve maalesef ipin ucu kaçmak üzere. Hükümet öncelikleri uğruna hem toplum sağlığını riske attı hem de ekonomi ve yüksek öğrenim başta olmak üzere ülkeyi ciddi bir kaosa soktu. Bugün gelinen bu olumsuz durumun tek sorumlusu ben yaparım olur anlayışında ısrar eden UBP-HP hükümetidir.”

Halkın Partisine mensup kabine üyeleri ve bazı milletvekillerinin özellikle sosyal medya aracılığı ile kendilerini hükümetten ayrıştırma çabası içinde olduklarını da belirten Özyiğit, “Her ne kadar kendilerini ayrıştırmaya çalışsalar da hükümet bir bütündür ve alınan/alınmayan tüm kararlar hepsini de bağlamaktadır” dedi.

“Hükümetten Kurtulmak Artış Şart Olmuştur”

Gelinen aşamada uyarı ve önerilere kulak tıkayarak, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerde ısrar ederek başta toplum sağlığı olmak üzere ekonomi ve eğitimi de riske atan beceriksiz hükümetten bir an önce kurtulmak şart olduğunu belirten Özyiğit, “Bu amaçla ilk adımı TDP milletvekilleri olarak imza sürecini başlatarak attık. Ancak şu da bilinmelidir ki; güvensizlik önergesi için 9 imza gerekmektedir. 9 imzanın bulunmasıyla birlikte Hükümetin düşürülmesi için esas olan en az 26 milletvekilinin oyudur. İşte orada her şey ortaya çıkacaktır.

Bu vesileyle bugüne kadar çok büyük bir özveri ortaya koyan, olağanüstü gayret gösteren başta sağlık çalışanlarına ve siz değerli basın mensuplarına tekrardan teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.