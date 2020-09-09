TDP, güvensizlik önergesi için imza atıyor
Toplumcu Demokrasi Partisi’nden 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.
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Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.
Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı ve milletvekilleri, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, saat 12.30’da Meclis Mavi Salonda, UBP-HP hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlatacak.
TDP Genel Başkanı Özyiğit basına açıklama da yapacak.
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Etiketler : tdp, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler
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