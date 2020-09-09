Lefkoşa36 °C
SON DAKİKA500 binden fazla çocukta Covid-19 bulgusu

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TDP, güvensizlik önergesi için imza atıyor
TDP, güvensizlik önergesi için imza atıyor

TDP, güvensizlik önergesi için imza atıyor

 Toplumcu Demokrasi Partisi’nden 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.

A+A-

 Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.
Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı ve milletvekilleri, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, saat 12.30’da Meclis Mavi Salonda, UBP-HP hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlatacak. 
TDP Genel Başkanı Özyiğit basına açıklama da yapacak.

Bu haber toplam 423 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler