TDP eğitime yönelik politikalarını anlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında bu sabah Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitime yönelik politikaları hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, okullardaki en büyük sorunlardan birinin birkaç okulun doluluk oranının oldukça yüksek, geriye kalanların ise az olması olduğunu kaydetti ve planlama ile bu sorunun önüne geçeceklerini vurguladı.

Tüm öğretmenlerin alanlarında yetkin ve başarılı olduğundan şüphe duymadığını belirten Özyiğit, bazı okulların sınıf ihtiyacı varken, çoğunluktaki diğer okulların boş kalmasının planlama yanlışlığı olduğunu savundu.

“KALİTELİ ÜCRETSİZ VE TAM GÜN EĞİTİM HEDEFİMİZ”

Cemal Özyiğit, merkezine öğrenciyi alan, dini, dili, rengi ve doğum yeri fark etmeksizin herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitim sunulan bir sistem getireceklerini kaydetti.

İlgili paydaşların görüş ve düşüncelerini de alacaklarını ifade eden Özyiğit, "Bunu geçmişte görevde olduğumuz okulda uyguladık” dedi ve 7 Ocak'tan sonra da bunu hayata geçireceklerini vurguladı.

Uzun yıllar öğretmenlik yapan bir eğitimci olarak öğretmenlerin toplum için değerini çok iyi bildiğini belirten Özyiğit, eğitim hakkındaki düzenleme ve iyileştirmeleri ilgili paydaşlarla istişare içinde hayata geçireceklerini söyledi.

Özyiğit, ülkede çeşitli alanlarda ara eleman ihtiyacının karşılanmasında meslek liselerinin ayrı bir önem ve yeri olduğunu da belirtti.