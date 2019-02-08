TC'nin ikinci sondaj gemisi geliyor

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek." dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki petrol ve doğal gaz arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Dönmez, bunların bir oldubittiye getirilmesine rıza gösterilmeyeceğine işaret etti.

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin kendine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ettiğini ifade ederek, geçen yıl ekimde başlatılan derin deniz sondajına ilişkin ilk neticelerin bu ay sonu veya en geç gelecek ay başında alınacağını söyledi.

Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Fatih gemisinin sondajları devam ederken, geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek. İlk faaliyet bölgesi Akdeniz olacak. İki gemimizle yılda ortalama iki sondaj yapmak suretiyle oradaki arama ve üretim çalışmalarına devam edeceğiz. Tabi petrol, doğal gaz aramacılığı işi riskli bir iş. Önceden bilinirlik oranı daha düşük diğer birçok sektöre göre. Biz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz, yani ondan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.