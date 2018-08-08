TC'den Kıbrıs’a Eğitim Ambargosu mu?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Türkiye’nin eğitim yatırımlarına verdiği katkıyı yüzde 50, kitap basımı için ayrılan bütçeyi ise tamamen kestiğini iddia etti.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, din derslerinin seçmeli yapılması ve Hala Sultan İlahiyat Kolejinin denetmen gönderilerek incelemeye alınmasına tepki olarak yapıldığını öne sürdüğü bu uygulama nedeniyle Türkiye’yi, siyasi yaptırımlarını, ekonomik tehditle hayata geçirmeye çalışmak ve Kıbrıslı Türkler’e baskı uygulamakla suçladı.



Elcil, “TC’nin uyguladığı ambargodan sadece Kıbrıslı Türkler değil adanın kuzeyinde yaşayan yüzbinlerce TC vatandaşının çocukları da etkilenecektir. (Türkiye)Kıbrıs Türk toplumunu diz çökmeye zorlamayı hedeflemiştir” ifadelerini de kullandı.



Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasının tam metni şu şekilde;

TC Hükümeti’nden Kıbrıs’a Eğitim Ambargosu

Türkiye yönetiminin Kıbrıslı Türkler’e uyguladığı ambargo yüzünden bu yıl öğretim öğretmensiz, kitapsız ve okulsuz açılacak.

Bilindiği üzere din derslerinin seçmeli yapılması ve “Hala Sultan İlahiyat Koleji” adı altında faaliyet gösteren imam hatip okulunun, denetmen gönderilerek incelemeye alınmasına tepki gösteren Türkiye yetkilileri, eğitim yatırımlarına verdikleri katkıyı yüzde elli oranında, kitap basımına ayrılan bütçeyi de tamamen kesmişlerdir. Siyasi yaptırımları, ekonomik tehditle hayata geçirme politikası izleyen bu ambargocu zihniyet, Kıbrıslı Türkler’e baskı uygulamaya devam etmektedir. TC’nin uyguladığı ambargodan sadece Kıbrıslı Türkler değil adanın kuzeyinde yaşayan yüzbinlerce TC vatandaşının çocukları da etkilenecektir.

Parayı silah olarak kullanan bu gerici zihniyet, Kıbrıs Türk toplumunu diz çökmeye zorlamayı hedeflemiştir. Öğretim yılının kitapsız, öğretmensiz ve okulsuz açılmasını bahane ederek, Eğitim Bakanlığı ile öğretmen sendikalarını çatıştırmayı hedefleyen bu ambargocu TC anlayışı, çocuklar üzerinden siyaset yapmaktan çekinmemektedir. Adamızın kuzeyinde yaşayan insanların büyük çoğunluğunun TC vatandaşı olduğu gerçeğinden hareketle, kendi vatandaşlarına bile saygısı olmayan bir yönetimin hiç kimseye faydası yoktur. Kendi vatandaşlarını eğitimsiz bırakmaktan bile çekinmeyen bir yönetimin Kıbrıs’ın garantörü olması tam bir talihsizliktir. Konuyla ilgili öncelikle Eğitim Bakanlığı ve dörtlü hükümeti resmi açıklama yapmaya ve dayatmalara direnmeye davet ederiz.