TC’den ‘belirli tedbirlerle’ personel gelecek

Bakanlar Kurulu Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak ülkemizde yapılacak Yükseköğrenim Kurumları Sınavı için, 4 kişiye ülkeye giriş çıkış izni verdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek olan YKS için, ‘Sağlık Bakanlığının uygun göreceği tedbirlerle görevini sürdürecekleri’ açıklandı.

Buna göre, YKS için Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek olan görevli personel Mustafa Akyol, Cemalettin Yıldırımoğlu, Sami Kartaloğlu ve Mehmet Çelebi’nin görevlerini tamamlamak amacıyla ülkeye giriş çıkışlarına izin verildi.

Karada “gelecek olan personel, ülkede kaldıkları süre boyunca Sağlık Bakanlığı’nın “belirlediği tedbirlerle görev yapacak” denilmesine rağmen bu tedbirlerin neler olduğuna dair detay verilmedi.