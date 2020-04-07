TC'de son 24 saatte 3892 vaka, 76 ölüm

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca’nın konuşmasının satır başları şöyle;

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.

Koca, Covid-19’da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725’e ulaştığını bildirdi.