TC'de coronavirüsten can kaybı 5630 oldu

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 919 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 630'a, vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."