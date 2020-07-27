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TC'de coronavirüsten can kaybı 5630 oldu

TC'de coronavirüsten can kaybı 5630 oldu

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 919 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 630'a, vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi.

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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 919 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 630'a, vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."

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