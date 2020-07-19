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TC'de coronavirüsten can kaybı 5491 oldu

TC'de coronavirüsten can kaybı 5491 oldu

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 924 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491'e, vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi.

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 924 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491'e, vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı."

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