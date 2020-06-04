TC Ulaştırma: İlk uçuşlar 10 Haziran

TC Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada "Haziran ayında kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planladıklarını ifade ederek bu ülkeler arasında KKTC’nin de yer aldığını belirtti.

Karaismailoğlu, açıklamasında "Haziran ayında dış hat uçuşları için 92 ülkeyle iş birliği içindeyiz. Uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldı" ifadesini kullandı. İlk uçuşların 10 Haziran'da Yunanistan, KKTC, Bulgaristan ve Katar'a gerçekleştirileceği açıklandı.