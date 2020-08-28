TC Savunma Bakanlığı: Yunanistan uçakları, F-16'larla önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de Türk gemisin yaklaşan Yunan F-16’larını Türk D-16’ları engellediğini duyurdu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.