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  3. TC Savunma Bakanlığı: Yunanistan uçakları, F-16'larla önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı
TC Savunma Bakanlığı: Yunanistan uçakları, F-16'larla önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı

TC Savunma Bakanlığı: Yunanistan uçakları, F-16'larla önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı

TC Savunma Bakanlığı: Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan uçakları, F-16 uçaklarımızla önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı

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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de Türk gemisin yaklaşan Yunan F-16’larını Türk D-16’ları engellediğini duyurdu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı. 

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