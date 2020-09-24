TC Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı

TC Merkez Bankası, piyasalar için sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Piyasa beklentileri faizin sabit kalacağı yönündeydi.

Kararın ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kazanmaya başladı ve Dolar/TL kuru 7,60'ın altına geriledi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomist ve piyasa uzmanlarının önemli bölümü faizin sabit tutulacağını öngörmüştü. Faiz artırımı bekleyen sadece üç ekonomist vardı.

Böylece Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği görevde ilk kez faiz artırımı kararı almış oldu.

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada yüklü faiz artırımının gerekçesi olarak enflasyona vurgu yapıldı.