TC Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

TC Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.



TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.



Duyuruda, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü aktarılarak, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar lira likidite piyasadan çekilecek olup yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadesine yer verildi.



DOLAR GERİLEDİ



Dolar, Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek açıklamasıyla geriledi.

Açıklama öncesi 4,2620 seviyesinde olan dolar/TL, açıklama sonrası 4,25'in altına geriledi. Dolar 4,25 civarında hareketini sürdürüyor.



Dolar/TL geçen hafta 4,29'u aşarak tarihin en yüksek düzeyini görmüştü.