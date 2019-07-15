TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: 110 iadenin çoğu KKTC’den

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 20’ye yakın ülkeden, 110 “örgüt mensubu”nun Türkiye’ye iade edildiğini söyledi, “Bunların çoğu kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendilerini gizleyen kişilerdi” dedi.

Büyükelçi Başçeri, bu kişilerin KKTC yurttaşı olmadığını da belirtti.

“KKTC yurttaşı da olup haklarındaki soruşturma nedeniyle yurt dışına çıkış yapamayan kişiler” olduğunu da belirten Büyükelçi Başçeri, bu yönde görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

“Fetullahçı Terör Örgütü” olarak tanımladığı yapının yurt dışında ayakta durmaya çalıştığını belirten Büyükelçi Başçeri, belirlenen “ele başları”nın Türkiye’ye iadesinin istendiğini söyledi.

Başçeri, Türkiye’deki “darbe girişimi”nin yıldönümü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

“251 vatandaşımızı tek gecede kaybetmenin hüznü, direnişin gururunu yaşıyoruz” diyen Başçeri, “FETÖ”nün toplumsal ya da hayır amaçlı bir yapı değil, “siyasi ve sinsi emellere sahip terör örgütü” olduğu görüşünü ortaya koydu.

Büyükelçi Başçeri, KKTC polisi içerisinde bir birimin de görev yaptığını belirterek, “Simsiyah bir odada, gecenin karanlığında, siyah bir canlıyı arıyoruz” benzetmesini yaptı.

Büyükelçi Başçeri, bir soru üzerine, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükümet yetkilileri ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.