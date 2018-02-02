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TC Lefkoşa Büyükelçiliği: Tamamıyla yalan

TC Lefkoşa Büyükelçiliği: Tamamıyla yalan

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, “22 Ocak’ta gerçekleşen protesto eylemlerinin büyükelçilik tarafından planlandığı” şeklindeki açıklama ve haberleri yalanladı.

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği, “22 Ocak’ta gerçekleşen protesto eylemlerinin büyükelçilik tarafından planlandığı” şeklindeki açıklama ve haberleri yalanladı.


TC Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada “22 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen protesto eylemlerinin Büyükelçiliğimiz tarafından planlandığına dair bir sendika başkanının açıklamalarına dayanılarak yapılan haberler ve söz konusu açıklama tamamıyla yalandır.” ifadelerine yer verildi. 

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