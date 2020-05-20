TC ile veri paylaşımı onaylandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile imzaladığı veri paylaşımı anlaşmasına dair karar TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lefkoşa'da şubat ayında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu protokol kapsamında, TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında kara, deniz ve hava hudut kapılarında ve her iki ülke genelinde aranan ve kayıp şahıslar, tahditli şahıslar ve çalıntı oto bilgilerinin tespitini sağlamak amacıyla gerekli teknik çalışmalar yapılacak.