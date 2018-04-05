TC hibelerinin etkisi konuşuluyor

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin adanın kuzeyine yönelik hibe programlarını değerlendirdiği toplantı başladı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, ekonomi ve maliye uzmanları, bankacılar ve iş insanlarının katıldığı toplantı Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alıyor.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, etkinliğin açılış konuşmasında, Türkiye’den KKTC bütçesine yönelik kaynak aktarımı hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin 2010’dan itibaren kaynak aktarımını bütçe açığından alt yapı yatırımları ve projelerine yönlendirdiğini söyleyen Büyükelçi; reel sektör, turizm, sanayi ve tarımın desteklendiğini belirtti.

Büyükelçi Kanbay, hibe programlarının etki analizine göre önemli sonuçlar alındığını, genç girişimciler ve yeni fikirlerin desteklendiğini, ekonominin bu programlarla etkin ve verimli olarak geliştiğini belirtti.