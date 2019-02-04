Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

ERHÜRMAN: SAMİMİ VE YARARLI BİR GÖRÜŞME OLDU

Başbakan Tufan Erhürman, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Fuat Oktay ile samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.



Oktay, Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak için ülkeye gelmişti.



