TC Eğitim Bakanı: "KKTC'ye dijital eğitim platformu kuracağız"

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu EBA’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de kurularak çok yakında erişime açılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA’yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC’de de kurularak çok yakında erişime açılacak” dedi.

Kaynak: BRT